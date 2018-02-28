Общество

В Псковском музее открыта экспозиция, посвященная подвигу 6-й роты

В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открыт экспозиционно-выставочный комплекс, посвященный подвигу псковских десантников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, в небольшой витрине среди экспонатов представлены голубой берет и книга, рассказывающая о тех страшных событиях.

Напомним, что 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6-я парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу.

Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них - посмертно.