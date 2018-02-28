Общество

Студенческое правительство Пскова собирает информацию о заброшенных захоронениях и местах времен ВОВ

В рамках реализации проекта-победителя конкурса президентских грантов «Ситцевый бал» Студенческое правительство Пскова обращается за помощью к жителям города, располагающим любой информацией о заброшенных захоронениях, памятниках и местах, связанных с Великой Отечественной войной, на территории Пскова.

«Вы можете написать нам на почту astravideo@list.ru, в сообщения групп «Ситцевый бал» в социальной сети «ВКонтакте» или координатору Глории Тесля, указав точное местонахождение и название объекта. При возможности представители Студенческого правительства просят прикрепить фотографии.

Сообщается, что в прошлом году волонтеры акции «Мы из прошлого» наткнулись на опубликованную на сайте Псковской Ленты Новостей статью неравнодушного жителя о заброшенной могиле Ангелины Золоцевской и позже привели ее в порядок.

Когда сойдет снег, волонтеры намерены возобновить свою деятельность, поэтому будут рады любой информации от неравнодушных псковичей.