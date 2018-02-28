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Иван Цецерский: Посылы, сделанные в Послании президента, внушают уверенность в твердых позициях России на мировой арене

Посылы, сделанные президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, внушают уверенность в твердых позициях России на мировой арене, подчеркнул глава города Пскова Иван Цецерский, комментируя сегодняшнее выступление главы государства.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, Иван Цецерский отметил, что уже не в первый раз он принимает участие в этом важнейшем общественно-политическом событии, «но Послание этого года в корне отличается от всех предыдущих своей масштабностью, содержательностью, четкой оценкой внутренней ситуации в стране, анализом геополитики». И самое главное, по мнению главы Пскова, оно «дает уверенное понимание, что наша безопасность позволит и в дальнейшем поднимать экономику, развивать все сферы хозяйствования, образования, медицину, культуру, спорт».

«Впечатлен той риторикой президента, которая затронула, в первую очередь, местное самоуправление. Это пространственное развитие городов, это улучшение качества муниципальных дорог. Мы давно ждем увеличения федерального финансирования, и сегодняшнее заявление президента о том, что финансирование будет превышать уровень предыдущей пятилетки, - это хорошее подспорье для всех нас, представителей малых городов и региональных центров, - подчеркнул Иван Цецерский. - Если сказать коротко об общем впечатлении от Послания, то это звучит так: "Сильный президент сильной страны!"».

«Наша страна сегодня дает новую точку отсчета своего развития. Это говорит о том, что у нас есть стабильная перспектива, четкое понимание действий власти, и что она даст людям. Президент, в первую очередь, отметил, что во главе угла всех решений на местном уровне должен стоять человек и его потребности, то есть запросы общества должны лечь в основу действий властей всех уровней», - отметил Иван Цецерский.

Глава Пскова также подчеркнул, что посылы, которые сделал президент в своем выступлении, касающиеся обороны и стратегического сдерживания, внушают уверенность в твердых позициях России на мировой арене. « У "горячих голов" есть пища для размышлений и переосмысления своих действий. Нельзя бряцать оружием вокруг нашей страны, которая сегодня мощная ядерная держава, имеющая высокотехнологичное оружие», - резюмировал Иван Цецерский.