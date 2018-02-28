Общество

Профактив Псковской области намерен держать на контроле состояние фондов оплаты труда в бюджетных учреждениях в связи с повышением МРОТ

В Великих Луках состоялось расширенное заседание Координационного совета организаций профсоюзов города, в работе которого приняли участие председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского обласовпрофа, председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов и депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова. Участники заседания обсудили актуальные вопросы социально-экономической повестки дня, которые требуют особого внимания профсоюзного актива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Обращаясь к профсоюзным активистам Великих Лук, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова напомнила, что в этом году состоялось знаковое для профсоюзного движения событие: принято решение об увеличении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. «Федерация независимых профсоюзов России добивалась этого более 10 лет, и вот органы исполнительной власти в целом и президент РФ Владимир Путин поддержали требования профсоюзов. Уже сегодня вступили в силу нормативные акты, которые позволяют нам сказать, что сделан первый шаг в этом направлении: МРОТ увеличен до 9 тысяч 489 рублей. А с 1 мая 2018 года последует второй шаг – увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума (11 тысяч 200 рублей). Сейчас профсоюзные команды на территории нашей страны ведут работу с председателями первичных профсоюзных организаций, оказывая им поддержку в вопросах изменения соответствующим образом локальных актов, в том числе действующих коллективных договоров, которые регулируют вопросы оплаты труда», — подчеркнула Ульяна Михайлова.

По словам профсоюзного лидера Псковской области, такая работа необходима, поскольку первый квартал 2018 года показал, что фонды оплаты труда учреждений бюджетной сферы пока не увеличены. «Результаты мониторинга ситуации в январе-феврале показали, что работодатели стараются сэкономить, не увеличивая фактическую заработную плату: изменяется норма нагрузки на сотрудников, увеличение заработной платы может происходить за счет увеличения интенсивности труда. Особенно остро нехватку денежных средств ощущают учреждения здравоохранения», — рассказала Ульяна Михайлова. Она отметила, что члены профсоюза работников здравоохранения активно включаются в работу над изменением принципов финансирования лечебных учреждений. В частности, они настаивают на внесении в нормативные документы поправок, учитывающих плотность населения в муниципальных образованиях субъектов РФ, «транспортное плечо» до учреждений здравоохранения и другие показатели, оказывающие влияние на объём финансирования этих учреждений. Приводя пример несоответствия действующих нормативов финансирования потребностям учреждений, Ульяна Михайлова рассказала о ситуации, сложившейся с Дедовичской районной больницей. «Максимально возможные средства, которые больница может получить – это 5 млн рублей в месяц. Фонд оплаты труда с налогами у них займет 4 млн 300 тысяч рублей, средств на медицинскую и хозяйственную деятельность не остается в принципе», — пояснила председатель Псковского облсовпрофа. Она сообщила, что профсоюзный актив Дедовичского района готов на следующей неделе провести акцию, направленную на поддержку данного учреждения здравоохранения, под условным названием «Заболей – спаси больницу».

Ульяна Михайлова также напомнила профсоюзным активистам Великих Лук, что несколько месяцев назад состоялось определение Конституционного суда, которое пока касается только работников северных территорий. Согласно данному определению из минимального размера оплаты труда были выведены северные надбавки. «К сожалению, пока остается негативная практика, согласно которой другие компенсационные выплаты входят в состав МРОТ. Но наш лидер – председатель ФНПР Михаил Шмаков настраивает профсоюзный актив на продолжение работы, направленной на реализацию требований профсоюзов об исключении из состава МРОТ стимулирующих и компенсационных выплат. Профсоюзные активисты Псковской области обязательно включатся в этот процесс», — заверила собравшихся Ульяна Михайлова.

Между тем, она отметила, что на территории Псковской области работники ставят перед профсоюзной системой и другие вопросы. Одним из таких проблемных вопросов является система оплаты труда работников бюджетной сферы, действующая на территории Псковской области. «На сегодня, по мнению профактива, она показывает некоторую несостоятельность: так, при увеличении заработной платы работников неквалифицированного труда фактически не меняется заработная плата работников квалифицированного труда, в том числе лиц с высшим образованием. Граждане видят серьезную социальную несправедливость в том, что работник, потративший немало времени на получение высшего образования, на повышение своей профессиональной компетенции, получает такую же заработную плату, как работник неквалифицированного труда при 40-часовой рабочей недели. Президиум Псковского облсовпрофа ставит задачу по разрешению этой ситуации, этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета профсоюзов. Мы полагаем, что сегодня будет уместно вступить в переговоры с администрацией Псковской области об изменении системы оплаты труда в целом с пересмотром критериев начисления заработной платы и должностных окладов, которые действуют сегодня», - добавила председатель Псковского облсовпрофа.

Участники заседания согласились с тем, что общее состояние фондов оплаты труда бюджетных учреждений на территории Великих Лук также требует пристального внимания. В ближайшее время Псковский областной совет профсоюзов направит по этому вопросу соответствующие обращения в адрес главы города Великие Луки Николая Козловского и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.