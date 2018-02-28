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Общество

«Гражданский контроль» об общественных наблюдателях на выборах: В Псковской области работает хорошее правило «меньше, но лучше»

01.03.2018 20:11|ПсковКомментариев: 0

Член совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников прокомментировал итоги своего рабочего визита в Псковскую область. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной Избирательной комиссии, в качестве положительного момента он отметил, что Общественная палата Псковской области предоставляет общественникам максимальную возможность получить необходимые знания, которые делают их значительно подготовленными по сравнению с другими представителями, которые будут наблюдать за выборами президента Российской Федерации.

«В этой работе активное участие принимают Избирательная комиссия Псковской области, уполномоченный по правам человека в регионе, поэтому у "Гражданского контроля" создается впечатление , что выборы на территории Псковской области пройдут максимально открыто, честно и доступно.Также этому процессу сопутствует то, что Псковская область не погналась за количеством наблюдателей, а уделила очень большое значение качеству обучения», - отметил он.

Олег Иванников добавил, что здесь не стали работать «по старинке» и для отчета увеличивать количество наблюдателей. Псковская область подготовила для каждого участка одного подготовленного наблюдателя, при этом создала определенный резерв на случай форс-мажорных обстоятельств. «На мой взгляд то правило, когда меньше но лучше, как раз работает в Псковской области, - заметил эксперт. - Поэтому я еще раз подчеркну, что у нас нет оснований беспокоится по проведению честной, открытой президентской избирательной кампании в Псковской области».

По мнению Олега Иванникова, так называемый административный ресурс, который нам пытаются навязать политические оппоненты, исключен на предстоящих выборах. «Не секрет, что многие из нас предполагают результаты выборов, но нам нужно сейчас их провести максимально честно и открыто, не допускать вещей, которые могут дискредитировать выбор главы государства» - заметил он.

Эксперт «Гражданского контроля» считает, что каждые выборы, которые проходят, в том числе и на территории Псковской области, достаточно уникальны. Они несут как положительные моменты, так и новые вызовы, с которыми гражданским общественным силам приходиться сталкиваться. «Мы прежде всего говорим о некорректной предвыборной агитации. Например, я увидел на автотранспортных средствах, которые передвигаются по Пскову, плакат одного из кандидатов от партии, мне показалось, что это требует какой-то дополнительной проверки по причине не соответствия требованиям к агитационным материалам», - пояснил он.

Напомним, в Псковской области с рабочим визитом находился член совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников. Во время визита особое внимание, в рамках проведенных встреч, он уделил подготовке общественных наблюдателей на выборах. 28 февраля он провел Круглый стол на тему «Общественный контроль на выборах президента Российской Федерации», в котором приняли участие общественные наблюдатели, заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, секретарь Общественной палаты области Валерий Павлов, руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Инна Андреянова, члены регионального Молодежного парламента, студенты ПсковГУ.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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