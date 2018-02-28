Общество

Профсоюзные активисты Великих Лук ознакомились с основными итогами форума «Вместе решаем проблемы села»

В ходе расширенного заседания Координационного совета организаций профсоюзов города Великие Луки были озвучены основные итоги форума «Вместе решаем проблемы села», состоявшегося 16 февраля 2018 года в Псковском областном совете профсоюзов.

Как рассказала собравшимся председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, в ходе работы Форума состоялась серьезная дискуссия социально-экономического содержания. «Работники, трудящиеся и проживающие на сельских территориях Псковской области, посчитали необходимым довести до сведения действующей власти свое мнение о том, что отсутствие индексации льгот для сельских специалистов, льгот для ветеранов труда сегодня формирует недоброжелательную социальную среду и отрицательно оцениваются нашим профактивом. Непосредственно на форуме мы получили заверения, что администрация Псковской области в ближайшее сделает первый шаг в этом направлении, он касается отмены зависимости размера компенсации на жилищно-коммунальные услуги для сельских специалистов, работающих в бюджетной сфере, от их нагрузки. Теперь мы готовы приступить к следующему шагу – индексации социальных выплат. Полагаем, что решение этого вопроса возможно в рамках формирования бюджета на 2019 год», - сообщила Ульяна Михайлова.

Председатель облсовпрофа отметила, что рекомендации форума уже выражены в форме резолюции. В ней нашли отражение не только требования работников бюджетной сферы, трудящихся на селе, но и работников, непосредственно занятых в сельском хозяйстве региона. Кроме того, форум «Вместе решаем проблемы села» будет иметь продолжение в ближайшем будущем: к Псковскому облсовпрофу уже обратились представители садоводческих товариществ региона с предложением о проведении на профсоюзной площадке очередного мероприятия, на котором вновь будет поднят вопрос о кадастровой стоимости земли в Псковской области.