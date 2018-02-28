Общество

Великолукские профактивисты подняли проблемы льготного лекарственного обеспечения и низкого уровня зарплат в сфере ЖКХ

Участники расширенного заседания Координационного совета организаций профсоюзов города Великие Луки в ходе обсуждения актуальной повестки дня профсоюзного движения в Псковской области подняли проблему обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами, в том числе жизненно важными, такими как инсулин. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова в этой связи отметила, что в такой ситуации возможна конкретная, адресная помощь членам профсоюзов. Над этим сегодня работают правовые инспекторы областного профсоюзного объединения, которые в интересах членов профсоюзов направляют в прокуратуру соответствующие заявления. «По результатам рассмотрения этих обращений заявители незамедлительно обеспечиваются положенными им лекарственными средствами. Но это не системное решение постоянно возникающей проблемы. Тем не менее, Псковский облсовпроф готов разработать общее обращение в адрес Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации», - сообщила председатель Псковского облсовпрофа.

Отдельный интерес у великолукского профсоюзного актива вызвала тема повышения заработной платы работников сферы жизнеобеспечения в рамках подключения к отраслевому тарифному соглашению. По информации председатель Псковской областной организации профсоюза жизнеобеспечения Игоря Иванова, задача повышения уровня жизни работников ресурсоснабжающей сферы, повышения их заработной платы по-прежнему остро стоит на повестке дня. «Напомню, что в 2017 году состоялось подписание отраслевого соглашения, подписантом от профсоюзной стороны выступил председатель ЦК профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский. Федеральное отраслевое соглашение определяет минимальную ставку первого разряда для работающих в сфере ЖКХ. Но когда мы начали проводить мониторинг среди предприятий на территории региона, то, к сожалению, выявили, что этот пункт отраслевого соглашения нигде не соблюдается. Был сделан ряд обращений в адрес руководителей и учредителей предприятий, региональной власти, и на сегодня у нас есть несколько позитивных решений: в частности, в Опочке нам удалось повысить заработную плату тепловикам на 15%, в Острове - на 7%. Также мы вплотную подошли к таким решениям на муниципальных предприятиях Пскова – «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети» — там принято решение, что ставка первого разряда в апреле будет повышена даже сверх указанной в федеральном отраслевом соглашении. Мы считаем, что это серьезный шаг, серьезный показатель работы отраслевого профсоюза, который позитивно отразится и на работников сферы жизнеобеспечения и на их семьях», - выразил уверенность Игорь Иванов. «Власть нас сегодня слышит, она начинает соглашаться с требованиями профсоюзов, о чем свидетельствует и ситуация с повышением МРОТ до прожиточного минимума»,- считает председатель обкома профсоюза жизнеобеспечения.

Участники заседания Координационного совета посчитали необходимым объединить усилия ресурсоснабжающих организаций в работе над повышением уровня заработной платы работников ЖКХ в Псковской области. Этот вопрос представители профсоюзной стороны рассчитывают обсудить в рамках региональной конференции ресурсоснабжающих организаций, проведение которой планируется в марте.