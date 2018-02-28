Общество

Жителям поселка Ляды рассказали, как правильно топить печь

1 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с сотрудником МО МВД России «Стругокрасненский» и представителем администрации Плюссы в целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Ляды Плюсского района проведен профилактический рейд.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

До жителей доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе населенных пунктов.