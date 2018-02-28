Общество

С 1 марта управление Минюста России по Псковской области принимает граждан по новому адресу

С 1 марта в связи с переездом управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области принимает граждан по адресу: г Псков, ул. Гоголя, 4. Телефон/факс: (8112) 53-76-84 (приемная).

Управление Минюста России по Псковской области осуществляет государственные функции в сфере обеспечения единства правового пространства Российской Федерации на территории Псковской области, государственной регистрации и уставов муниципальных образований, государственной регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций, оказания международной правовой помощи и проставления апостилей, контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния.

Управление напоминает руководителям некоммерческих организаций, что некоммерческие организации всех организационно-правовых форм должны предоставить отчеты о своей деятельности за 2017 год по формам, утвержденным приказом Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», согласно постановлению правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» в срок не позднее 15 апреля 2018 года.

Способы представления отчетности:

лично по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, 4, этаж 1, кабинет № 4, отдел по делам некоммерческих организаций.

почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 4.

путем размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) или официальные сайт управления (www.to60.minjust.ru) в сети интернет в порядке, предусмотренном приказом Минюста России «О порядке размещения в сети интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».

За непредставление либо несвоевременное представление отчетов в установленный срок в отношении некоммерческих организаций будут применены меры административного воздействия в соответствии со ст. 19.7. КОАП РФ.

Телефоны для справок: 56-66-26, 72-12-26.