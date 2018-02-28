Общество

Великолукская прокуратура не нашла «лежачих полицейских» у детского сада «Журавлик»

Прокуратура города Великие Луки совместно с ГИБДД ОМВД России по г. Великие Луки по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на ул. Печорской (участок дороги от ул. Полиграфистов до ул. 3-ей Ударной Армии) по обеим сторонам дороги расположены два корпуса МБДОУ «Детский сад № 4 «Журавлик», однако в нарушение требований действующего законодательства дорожный знак 1.23 «Дети» и искусственные неровности на дорожном полотне отсутствуют.

На ул. Полиграфистов (участок дороги от дома № 11 корп. 3 по ул. Ботвина до пересечения с ул. Печорской) также расположен корпус МБДОУ «Детский сад № 4 «Журавлик» и дорожный знак 1.23 «Дети», однако искусственные неровности на дорожном полотне отсутствуют.

В этой связи прокуратурой города в суд направлено исковое заявление об обязании администрации г.Великие Луки привести участки дороги в нормативное состояние.

Требования прокурора судом удовлетворены, на администрацию города возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.