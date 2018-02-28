Общество

Есть безопасный способ снизить стоимость лекарственных препаратов, выписанных врачом

Любой здравомыслящий человек захочет узнать, как действует лекарственное вещество, выписанное ему врачом после обследования. Если раньше это было довольно сложно, то сейчас вопрос решается несколькими кликами - интернет-пользователь сможет не только прочитать описание препарата, но и сравнить цены в разных аптеках города.

Сейчас появилась еще одна уникальная возможность - подобрать отечественный аналог дорогостоящего лекарства, назначенного врачом, благодаря чему можно сэкономить серьезную сумму. На самом деле отечественная фармацевтика шагнула далеко вперед: если в затяжной кризисный период приходилось смиряться и покупать импортные лекарственные средства, сейчас вполне реально найти препарат с тем же действующим веществом, произведенный в России. Для подбора аналога необходимо зайти на сайт pskov.rusanalogi.ru, он создан профессионалами и в нем не допускаются неточности или ошибки. Вы можете самостоятельно перепроверить, действительно ли действующее вещество в оригинале и отечественном аналоге совпадают.

Для удобства поиска все препараты расположены в алфавитном порядке. Также в рубрикаторе выделены все производители лекарственных средств, есть деление по странам-производителям. Чтобы узнать цену, актуальную для Пскова, достаточно кликнуть на название препарата и перейти по ссылке на аналоги отечественного производства. Если они есть в аптеках города, вам будет представлена таблица с ценами и адресами аптек, в которых можно приобрести нужный товар. Также на самом сайте можно приобрести препарат и заказать его доставку на дом. Эта услуга будет оказана своевременно и станет для вас способом облегчить себе жизнь.

Сэкономить при лечении по назначению врача никогда не было так просто.