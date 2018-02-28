Общество

Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Игоря Калашникова

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Игоря Калашникова – бывшего главы администрации Пскова.

«Для всех, кто знал Игоря Викторовича, как коллегу, товарища и друга, его уход – невосполнимая утрата. Это был человек, который на любом посту честно и профессионально выполнял своё дело, умел брать на себя ответственность и решать самые сложные задачи, всегда держал данное им слово, был готов прийти на помощь в трудную минуту. Взвешенный, рассудительный, надёжный, человек широкой души. Он умел создать вокруг себя доброжелательную, рабочую атмосферу. С глубоким уважением относился к окружающим, и люди всегда отвечали ему взаимностью.

Игорь Викторович родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области. Служил в органах МВД. Был заместителем начальника управления внутренних дел по Псковской области по тылу. В 2009 году занял должность первого заместителя главы администрации города Пскова. С 2010 по 2013 годы был главой Великолукского района. В июле 2013 года возглавил администрацию города Пскова и находился в этой должности до декабря 2017 года.

Добрую память об Игоре Викторовиче Калашникове мы навсегда сохраним в своих душах и сердцах!» - говорится в соболезнованиях, размещенных на сайте регионального парламента.