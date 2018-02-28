Общество

Кадастровую стоимость земли и кадровые проблемы на селе обсудил профактив Новоржевского района с представителями облсовпрофа

1 марта в спортивно-культурном центре Новоржева состоялась встреча членов президиума Псковского облсовпрофа с представителями Координационного совета и профактивом Новоржевского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, конструктивный диалог более полутора часов. Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль рассказала о проделанной областным профсоюзным объединением работе в 2017 году по защите прав и интересов членов профсоюзов, о проведенной кампании с требованиями индексации окладов работников бюджетной сферы и о достигнутых в её ходе результатах. Обсуждая итоги кампании, участники встречи отметили необходимость осуществления индексации должностных окладов муниципальных служащих, которые в Псковской области остаются практически самыми низкими в России.

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич проинформировал собравшихся о наиболее острых вопросах, которые стоят перед профсоюзным движением региона в 2018 году. В частности, о продолжении работы Псковского облсовпрофа по отмене дискриминационного положения в вопросе компенсационных выплат работающим и проживающим в сельской местности работникам бюджетных организаций, привязывающего выплаты к ставке заработной платы.

Не менее важной участники встречи назвали проблему экологии. С их стороны прозвучало предложение об усилении профсоюзного экологического контроля в регионе. Острой для участников встречи оказалась и тема увеличения кадастровой стоимости земли, произошедшая в 2017 году. У многих жителей даже в районных центрах есть участки, полученные для выращивания картофеля, для осуществления покоса травы для содержания животных. Резкое увеличение налога или арендной платы за такие земельные участки приведет к негативным социальным последствиям: отказу от ведения домашнего хозяйства, выращивания овощей и оттоку трудоспособного населения из муниципалитета. При этом участники встречи отметили, что и сейчас Новоржевский район по статистике насчитывает около восьми тысяч жителей. Но практически половина из них в районе постоянно не проживают: граждане либо учатся за пределами муниципалитета, либо работают «вахтовым методом» за пределами региона. Попытки немногих инвесторов создать в районе рабочие места сталкиваются с проблемой нехватки рабочих рук. А население, постоянно сталкивающееся с отсутствием в районе рабочих мест, вынуждено искать возможности заработать, покидая малую Родину. И выход из этого «замкнутого круга» возможен только с помощью целевых государственных программ. Однако, по мнению участников встречи, региональные власти недостаточно внимания уделяют данной проблеме. Очень часто от региональных чиновников можно услышать, что «в современных условиях человек должен быть мобильнее», «должен быть готов работать вахтовым методом», «должен быть готов перемещаться для поиска работы». Складывается ощущение, отмечалось на встрече, что некоторым региональным чиновникам нет дела до катастрофического «вымирания» муниципалитетов Псковской области.

Председатель Псковской областной организации Российского профессионального союза работников культуры Наталия Родионова передала в дар в районную библиотеку книги, собранные членами профсоюзов в Пскове и рассказала о достижениях и проблемах в учреждениях культуры области. В частности, был поднят вопрос о неверном истолковании в ряде муниципальных образований понятия «ненормированный рабочий день». В ряде муниципалитетов, ссылаясь на «характер обязанностей работников учреждений культуры», отказываются предоставлять «отгулы», или выплачивать заработную плату в двойном размере за работу в праздничные и выходные дни. Специалисты Псковского облсовпрофа взяли этот вопрос на контроль.

После завершения встречи члены президиума Псковского облсовпрофа возложили цветы к памятнику воинам-освободителям, в связи с очередной годовщиной освобождения города Новоржева от немецко-фашистских захватчиков.