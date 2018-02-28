Общество

Обращение обманутых подрядчиком Лилицей псковичей осталось без ответа

Жалоба псковичей, обманутых псковским подрядчиком Александром Лилицей к руководству администрации Псковской области на сайте губернатора ведерников.рф, осталось без ответа. На обращение от 20 февраля до настоящего момента не последовало никакой реакции от властей.

Родственница пострадавших назвала свое письмо последним криком о помощи. «Кроме как надежды на вас, у нас больше не осталось надежды ни на кого. Ни прошлая администрация, ни правоохранительные органы, ни прокуратура не стали заниматься нашим вопросом серьезно, только отписки. В итоге вор и обманщик до сих пор на свободе, а мои родственники потеряли все из-за него!» - написала женщина.

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По словам псковички, в 2016 году ее родственники заключили договор займа на покупку квартиры с Александром Лилицей, но остались и без денег, и без жилья. Обращение в суд не принесло результата, так как подрядчик оказался «неимущим пенсионером, который разводится с женой и оставляет ей все имущество».

Напомним, что на прошлой неделе в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество под названием «Лилица. Вор должен сидеть в тюрьме». Группу создали обманутые подрядчиком Александром Лилицей псковичи, которые потеряли надежду на то, что вернут свои деньги и жилье. В настоящее время в группе значится более 800 участников.