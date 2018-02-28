Общество

Прокуратура Пскова организовала «горячую линию» по вопросу взимания с родителей школьников средств под видом добровольных пожертвований

Прокуратурой города Пскова организована «горячая линия» по вопросу взимания с родителей обучающихся школ города Пскова денежных средств под видом добровольных пожертвований, в том числе на содержание учебных зданий, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил прокурор Пскова Александр Григорьев.

«Горячая линия» будет действовать в рабочие дни с 09.00 до 18.00 в период с 2 по 7 марта. Любой гражданин, обладающий информацией о понуждении родителей к оказанию финансовой помощи образовательной организации, может обратиться к дежурному прокурору по телефону 66-09-80.

Полученная информация по поступившим сообщениям будет использована в надзорной деятельности, а также при проведении органами прокуратуры проверок в пределах своей компетенции.