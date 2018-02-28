Общество

Григорий Турчин: Это было Послание не только Федеральному Собранию. Это было Послание всему миру

Послание, с которым накануне выступил президент России Владимир Путин, было адресовано не только Федеральному Собранию. Это было Послание всему миру. Такое мнение в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин.

«Я на протяжении практически всей деятельности президента слежу за его посланиями и отмечаю, что с каждым годом его речь набирает все большую силу», - констатировал он. По мнению главы регионального исполкома ОНФ, Путин во вчерашней речи правильно расставил акценты. Как бывшему военному, офицеру запаса, Григорию Турчину «было приятно услышать о новшествах, которые озвучил президент в части вооружения». Также ему понравилось, что отдельное внимание глава государства обратил на ОНФ. «На ближайшие 6 лет у нас будет очень много работы», - заметил Григорий Турчин.

По мнению депутата, «такие послания президента, как мы услышали вчера, необходимы нашему населению для поднятия духа, чтобы все видели, что президент держит руку на пульсе практически во всех отраслях - от экономики и здравоохранения до Вооруженных Сил». Также Григорий Турчин отметил, что президент страны прекрасно разбирается в тонкостях всех вопросов, которые озвучил в своем Послании.

«Но это было Послание не только Федеральному Собранию. Это Послание всему миру. Мне импонируют его слова: не хотели нас слушать раньше, послушайте теперь», - заметил парламентарий.

По его мнению, во многом эффект от вчерашнего Послания президента в части исполнения озвученных в нем поручений зависит от работы на местах. «Многое, к сожалению, зависит от решений на местах. Мне хотелось бы, чтобы чиновники на местах немного проснулись и не ждали ручного управления. Оно срабатывает, но до конца на нем не проедешь, - убежден Григорий Турчин. - Ни одна даже самая сильная личность не сможет решить вопросы, если окружение, особенно на местах, не использует свои возможности и права в полной мере».

По словам депутата, за каждым нерешенным вопросом есть конкретные фамилии и адреса. «По своему опыту знаю, что большинство чиновников не используют свои возможности в полной мере и зачастую ссылаются на то, что в бюджете нет денег и на какие-то внешние факторы - санкции и прочая. Хотя на самом деле решение большинства проблем не требуют денег».