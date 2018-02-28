Общество

Tele2 снизила стоимость звонков за рубеж

Tele2 запустила обновленную услугу «Простая география». Предложение действует во всех регионах присутствия оператора и позволяет абонентам сократить расходы на международные звонки в страны Америки, Европы, Азии и СНГ.

Для подписчиков опции «Простая география» стоимость исходящих вызовов за границу составит от 80 копеек за минуту. Позвонить на этих условиях можно в Китай, США и Канаду. Стоимость звонков в большинство стран Европы будет единой – 5 рублей за минуту. Звонки в Турцию будут стоить 9 рублей за минуту, в страны Азии – от 1,5 рублей, в СНГ – от 6 рублей. Абонентская плата за пользование услугой составит 2 рубля в сутки.

Услуга «Простая география» доступна с 28 февраля 2018 года пользователям линейки «Мой выбор», https://pskov.tele2.ru/tariff/my-choice-300-10 тарифов «Классический» и «Интернет для устройств», а также корпоративным клиентам оператора. Подключить опцию можно с помощью команды *155*51# вызов, либо в личном кабинете «Мой Tele2». Первое подключение бесплатно, стоимость каждого последующего составит 30 рублей. Для проверки статуса услуги необходимо набрать команду *155*5# вызов.

Действовавшая ранее услуга «Простая география» переименована в «Простая география 02_2018» и закрыта для подключений без изменения параметров.