Общество

Псковские «единороссы» соболезнуют в связи с безвременной кончиной однопартийца Игоря Калашникова

Региональное отделение «Единой России» выражает искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной экс-главы администрации города Пскова, члена партии Игоря Калашникова. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.

«Трудно поверить, что оборвалась жизнь у доброжелательного и такого энергичного человека, каким был Игорь Викторович. Многолетняя деятельность на значимых постах принесла ему признание и уважение жителей Псковской области. Он проявил себя, как ответственный и мудрый руководитель, - сказали в региональном отделении «Единой России». - Глубоко скорбим о невосполнимой утрате и навсегда сохраним в сердцах память об этом достойнейшем человеке».

Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе. Служил в органах МВД, был заместителем начальника управления внутренних дел по Псковской области по тылу. В 2009 году он стал первым заместителем главы администрации города Пскова. В 2010-2013 годах занимал пост главы Великолукского района. С июля 2013 года по декабрь 2017-го И. Калашников возглавлял администрацию города Пскова.