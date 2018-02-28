Общество

Что можно, а что нельзя ввозить из Прибалтики? ИНФОГРАФИКА

Довольно часто псковичи и гости нашего региона посещают Евросоюз, пересекая на автомобиле границу в Псковской области, а потом возвращаются обратно через пункты пропуска в нашем регионе. Тут-то и возникают порой вопросы: а какие товары можно ввезти из стран Балтии, не нарушив законодательства? Что могут изъять на автомобильном пункте пропуска, а что можно смело класть в багажник?

Казалось бы чего проще - взять список продуктов, запрещенных к вывозу из стран ЕС в Россию, и действовать согласно перечню. Впрочем, хоть такой список и не тайна за семью печатями, но найти и систематизировать всю информацию про ограничения на ввоз не так легко, как кажется.

Мы постарались упростить задачу нашим читателям и подготовили соответствующую инфографику, актуальную на текущий момент.