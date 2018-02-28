Общество

Винтовку Мосина изъяли у порховича

Сотрудники ОМВД России по Порховскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли у местного жителя винтовку Мосина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Заполье Порховского района по месту жительства у 42-летнего мужчины стражи порядка изъяли винтовку Мосина, 1944 года выпуска, а также магазин и шесть патронов калибра 7.62 миллиметра.

Оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняется, откуда у гражданина винтовка и боеприпасы.