Общество

Александр Козловский: Смерть Игоря Калашникова - тяжелая утрата

Депутат Госдумы РФ от Псковской области, руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский выразил соболезнования родным и близким бывшего главы администрации Пскова Игоря Калашникова, скончавшегося сегодня, 2 марта.

«Я был хорошо знаком с Игорем Викторовичем. Он работал не только в Пскове, но и главой Великолукского района», - пояснил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Мы знаем его как профессионала и выражаем соболезнования родным и близким. Это тяжелая утрата. Сегодня эта новость очень шокировала многих. Жалко, что такие люди быстро уходят», - подчеркнул гость студии.