Общество

Вячеслав Володин: В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по реализации Послания президента

1 марта Совет Государственной Думы принял решение о создании рабочей группы, которая должна будет до 22 марта внести предложения по утверждению плана-графика законодательного обеспечения Послания президента Федеральному Собранию. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогам заседания совета Государственной Думы.

«Мы считаем, что данная форма работы себя оправдала, она эффективна, за прошедший год нам многое удалось сделать в этом направлении», - приводит его слова пресс-служба Госдумы.

«Послание президента носит стратегический характер, - заявил В.Володин. - Поэтому было бы правильно создать рабочую группу по реализации Послания. В рамках Послания прозвучали конкретные поручения законодателям, и мы считаем, что нужно как можно быстрее подключиться к этой работе».

По мнению Вячеслава Володина, «Послание очень важно для нашей страны. Оно выходит за рамки обычного. Во главе стоит человек, народ России, наша страна, – речь идет о развитии нашего государства, о сохранении российского народа и повышении благосостояния наших граждан». Как отметил председатель Государственной Думы, в Послании были поставлены цели, озвучены конкретные задачи, источники их реализации и финансирования.

В Послании Владимир Путин подчеркнул, что все сделанное в области повышения обороноспособности нашей страны и совершенствования новых систем вооружения не противоречит международным договоренностям и является ответом на односторонний выход США из Договора о противоракетной обороне и развертывании американской системы ПРО.

«У России была возможность заниматься созданием новых систем и новых видов вооружений. Эту работу Президент координировал лично, непосредственно определял ее направления с главными конструкторами оборонно-промышленных предприятий», – подчеркнул председатель Государственной Думы. В.Володин уверен, что созданные образцы новейшего вооружения позволят реализовывать поставленные перед страной задачи по повышению благосостояния граждан и развитию экономики.

«Сегодня наша страна защищена, страна может развивать экономику, создавать ее новые виды, в том числе, цифровую экономику. И главное – решение вопросов граждан. Задачи, поставленные в Послании президентом, будут законодательно обеспечены. Депутатам Государственной Думы необходимо будет принять не менее 30 законопроектов. Это касается и вопроса налогов, и демографии, и других тем», – заявил председатель Государственной Думы.

По его словам, до 22 марта депутаты проведут анализ того, какие именно инициативы необходимо принять в первую очередь. «Тогда у нас появится приблизительный перечень законопроектов, мы обсудим его с правительством», - отметил Вячеслав Володин.