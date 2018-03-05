Группа компаний безопасности «БОРС» приняла участие в учениях по тушению пожара в псковском онкодиспансере

27 февраля на здании главного корпуса ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Псковской области (по ГПС) Андрея Никулина прошло показное пожарно-тактическое учение по тушению пожара в зданиях с массовым пребыванием людей.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, согласно тактическому замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в архиве на цокольном этаже. Продукты горения быстро заполняют помещения здания. В здании находятся больные и персонал.
Услуги по охране псковского онкодиспансера оказывает группа компаний безопасности «БОРС». В задачу охранника входит круглосуточный контроль за пожарной и охранной сигнализациями расположенными во всех кабинетах заведения, контроль въезда и выезда автотранспорта на территорию онкодиспансера, оповещение о пожарной тревоге и эвакуации персонала, посетителей и пациентов.
«В 14.50 поступил учебный сигнал о пожаре, охранник, действуя по инструкции, объявил по громкой связи о пожарной тревоге и эвакуации граждан. По прибытии экипажей МЧС, охранник встретил их и проводил к месту предполагаемого возгорания, после чего оказывал помощь в эвакуации граждан», - рассказали Псковской Ленте Новостей в группе компаний безопасности «БОРС».
К месту вызова прибыл дежурный караул ПСЧ-2 в составе двух отделений на автоцистернах и одной автолестнице. Звеньями газодымозащитной службы произведена разведка очага пожара и эвакуация людей. На защиту смежных помещений и тушение поданы стволы «Б».
К месту условного пожара прибыли караулы ПСЧ-3 и ПСЧ-1 вместе с руководством ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области». На месте был создан штаб пожаротушения, определены два участка тушения условного пожара, обеспечена бесперебойная подача воды на тушение и защиту. С помощью автолестницы с третьего этажа спасено два человека.
Через 25 минут с момента возгорания условный пожар был ликвидирован. По итогам учения сделан вывод: учебные цели достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.
Руководство группы компаний безопасности «БОРС» также высоко оценило работу своих сотрудников, работающих на объекте.
Группа компаний безопасности «БОРС» - 15 лет на рынке охранных услуг.