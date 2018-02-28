Общество

Специалисты Россельхознадзора вернули в Белоруссию более 900 кг масла и сыра

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения ветеринарного контроля в пункте пересечения Государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии 930 килограммов молочной продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе документарного и физического контроля груза инспекторы обнаружили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на «Российский Особый сыр» и «Сладко-сливочное масло», а также нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки молочной продукции. Автомобиль, в котором перевозился подконтрольный груз, оказался не оснащен холодильным оборудованием. Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора оформлен акт о возврате груза, продукцию вернут в Республику Беларусь.