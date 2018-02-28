Общество

Власти Пскова об Игоре Калашникове: Скончался замечательный человек, талантливый управленец, большой профессионал своего дела

«Сегодня скоропостижно скончался замечательный человек, талантливый управленец, большой профессионал своего дела, человек, посвятивший себя родной Псковской области», - говорится в соболезнованиях от имени главы Пскова Ивана Цецерского и главы администрации города Александра Братчикова по поводу кончины бывшего сити-менеджера Пскова Игоря Калашникова.

«Около тридцати лет Игорь Викторович прослужил в органах внутренних дел. За большие заслуги ему было присвоено звание «Заслуженный работник МВД», был награжден правительственными наградами.

В марте 2011 года был выдвинут партией «Единая Россия» и победил на выборах Главы Великолукского района, набрав более 85% голосов.

Более четырех лет занимал пост главы администрации города Пскова. Он был грамотным руководителем высокого уровня, умел ориентироваться в сложной обстановке. Смело брал на себя решение любых вопросов жизнедеятельности города. Простой, открытый, честный человек, трудился с полной самоотдачей на благо Пскова.

В период его деятельности были реализованы многие проекты по развитию города: реконструкция набережной рек Великая и Пскова, строительство детских садов и новой школы, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, решены обращения тысяч псковичей.

Игорь Викторович Калашников прожил яркую и насыщенную жизнь, создал счастливую семью и вырастил двоих сыновей. В сердцах псковичей он навсегда останется умным, доброжелательным, порядочным человеком, с тонким юмором. Нам будет не хватать этого надежного и отзывчивого друга, товарища, коллеги.

Скорбим вместе с родными и близкими Игоря Викторовича.

Светлая ему память!»

Напомним, похороны экс-главы администрации Пскова Игоря Калашникова состоятся в воскресенье, 4 марта. Отпевание начнется в 11.00 в Троицком соборе Псковского Кремля. Гражданская панихида будет проходить в 12.00 около памятного знака у здания УМВД России по Псковской области на Октябрьском проспекте, 48. Похоронят Игоря Калашникова на кладбище «Орлецы-2».