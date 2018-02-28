Общество

День памяти князя Игоря отмечается сегодня

День памяти князя Игоря отмечается сегодня, 3 марта. Об этом сообщает «Календарь праздников». Языческий князь Игорь (годы жизни: около 875 - 945, годы правления: 912 - 945) был сыном Рюрика, после смерти которого опекуном Игоря стал князь Олег.

Олег, приняв от Рюрика княжение, продолжительное время был регентом малолетнего Игоря. В 912 году, после смерти князя Олега, Игорь единовластно занял Киевский престол. Древляне - одно из племенных объединений восточных славян - узнав о смене власти, не спешили платить дань в казну нового правителя. Игорь вынужден был силой заставлять славян платить дань. В 914 году, одержав победу над угличами и усмирив древлянские племена, Игорь заставил их выплачивать большую дань, чем раньше. В 915 году один из воевод князя Игоря двинулся на юг и после трехлетней осады взял город Пересечен — в награду за победу он получил древлянскую дань. За время своего правления князь Игорь призвал множество варягов, которые помогали ему управлять княжеством и сражаться с врагами. Но что-то не сложилось в политике Игоря со славянскими племенами, потому Игорь был жестоко убит древлянами.

Игорь был похоронен под высоким курганом недалеко от города Искоростеня. История повествует, что вдова князя Игоря, княгиня Ольга, Покровительница города Пскова, жестоко отомстила древлянам за смерть мужа. Она обложила их тяжелейшей данью, приказала истребить много народа и уничтожить старейшин. Впоследствии, в 945 году, по ее приказу был сожжен Искоростень. При поддержке дружины и бояр князя Игоря Ольга взяла правление Русью в свои руки, пока маленький Святослав, сын Игоря и Ольги, не достиг возраста правления.