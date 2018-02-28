Общество

Псковский завод АДС получил лицензию на производство высокотехнологичного медоборудования

Псковский завод аппаратуры дальней связи (АДС), который входит в состав госкорпорации «Ростех», получил лицензию на производство высокотехнологической медицинской техники для ранней диагностики онкологических заболеваний. Об этом врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову рассказал в субботу, 3 марта, в ходе рабочей встречи руководитель представительства компании в Санкт-Петербурге, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Гуров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, основная специализация завода - производство аппаратуры связи и передачи данных, в том числе по государственному заказу, а также электротехническая продукция. Десять лет назад для сохранения предприятия и рабочих мест, завод расширил профиль производимой продукции. Так, в рамках государственно-частного партнерства на производстве был реализован проект по выпуску оборудования для ранней диагностики рака. На сегодняшний день закончен полный цикл подготовки к производсту, имеются лицензии министерства здравоохранения РФ на массовое производство техники и использования ее в медицинских учреждениях.

«Оборудование получило высокую оценку. И к тому же оно в два раза дешевле импортного», - подчеркнул Александр Гуров и отметил, что госкорпорация готова начать массовое производство на псковском заводе.

Врио Губернатора в свою очередь поручил председателю Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву подготовить обращение в правительство РФ для поддержки проекта. Он также отметил, что президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию акцентировал внимание на развитии ранней диагностики заболеваний. «Вопрос снижения смертности населения, особенно от онкологии, крайне важен для нашего региона. Со своей стороны готовы оказать этому проекту всестороннюю поддержку», - сказал врио губернатора.

Еще один проект, который может быть реализован на предприятии, - производство кардиостимуляторов для карет скорой помощи, которые будут поддерживать жизнь пациента по пути в медицинское учреждение. «Аналогов такого оборудования в России нет», - отметил Александр Гуров. «Мы бы с удовольствием стали первым регионом, кто эту практику применит», - ответил Михаил Ведерников.

Также стороны обсудили перспективы реализации других инвестиционных проектов на территории региона. По инициативе врио губернатора будет создана рабочая группа, которая изучит предложения «Ростеха» и составит варианты их реализации в Псковской области.

В завершение Александр Гуров поблагодарил врио губернатора Михаила Ведерникова за пристальное внимание к строительству Псковского перинатального центра, заказчиком которого выступил «Ростех».