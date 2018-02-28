Общество

Дерипаска стал гражданином Кипра

Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил кипрский паспорт в обмен на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы.

В опубликованных OCCRP материалах говорится, что Дерипаска стал гражданином Кипра еще в 2017 году. Представитель бизнесмена заявил, что миллиардер пошел на это из-за необходимости постоянных передвижений по миру по работе, передает РБК. «Наличие кипрского паспорта также никак не отражается на его налогах, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности», - заявил представитель предпринимателя. Он заверил, что Дерипаска остается гражданином России, где живет вместе с семьей и где сосредоточен его бизнес.

Дерипаска занимает 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием 5100 млн долларов по версии Forbes.