Общество

Путин: Нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы

Нужно добиться того, чтобы будущие поколения россиян были счастливы - тогда весь XXI век пройдет под знаком ярких побед России. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге в свою поддержку в «Лужниках» в субботу, передает ТАСС.

Обращаясь к сторонникам, Путин отметил, что у них ясные, понятные и благородные цели. «Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы», - заявил президент, баллотирующийся на новый срок.

«Мы сделаем это, да?» - задал вопрос Путин и многотысячный стадион ответил: «Да!». Путин заключил, что в этом случае «ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед».