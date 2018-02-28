Общество

Псковская область попала в список самых популярных у иностранных туристов регионов

Аналитики картографического проекта MAPS.ME посчитали, сколько раз зарубежные пользователи скачивали карту того или иного российского региона, и составили топ-20 наиболее популярных из них, сообщает Life.ru. Cамыми востребованными у зарубежных туристов стали карты Москвы, Питера и Иркутской области.

Красноярский край оказался на четвертом месте, Вологодская область заняла пятое место. Также в десятку вошли Архангельская область, Свердловская и Калининградская области, республики Карелия и Бурятия. Курортный регион России - Краснодарский край - оказался лишь на 11 месте.

Интересно, что в рейтинге оказалось лишь шесть городов-миллионников. А такие крупные регионы, как Татарстан или Калужская область, не вошли даже в первую десятку по популярности. Во вторую десятку исследователи также поместили Смоленскую область, Адыгею, Республику Саха, Тверскую, Ростовскую, Владимирскую и Псковскую области.