Общество

Более 60 жителей Псковской области обратились в Росреестр в «День консультаций»

В единый «День консультаций» во всех субъектах Российской Федерации в Росреестр за консультацией обратились более 19 тысяч граждан. В Псковской области такой возможностью воспользовались более 60 заявителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В ходе «Дня консультаций» более 4 тыс. специалистов центрального аппарата Росреестра и его территориальных органов, Федеральной кадастровой палаты и его филиалов провели бесплатные консультации для населения по вопросам государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, государственного земельного надзора, земельных и кадастровых работ, пересмотра результатов определения кадастровой стоимости.

Наибольшее количество обращений касалось вопросов регистрации прав и кадастрового учета - более 76%. Кроме того, для граждан были организованы консультации о способах получения услуг Росреестра в электронном виде, а также о формах обратной связи для взаимодействия с ведомством. Для консультирования кадастровых инженеров к участию в мероприятии были привлечены представители саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

Всего было задействовано более 3,2 тыс. площадок. Во время проведения консультаций была организована демонстрация видеороликов об услугах и деятельности Росреестра. В ряде регионов была предоставлена возможность консультаций в режиме онлайн по видеосвязи.