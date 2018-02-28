Общество

В Великолукском медицинском колледже состоялся День открытых дверей

В День открытых дверей в Великолукский медицинский колледж пришло около 80 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательном учреждении, это были не только учащиеся выпускных классов школ и их родители, но и школьники средних классов, которые стоят в самом начале пути выбора своего профессионального будущего.

Учащимся городских и районных школ рассказали об отделениях, о специальностях, об особенностях учебного плана и всего образовательного процесса в колледже.

Ежегодно колледж принимает на обучение от 80 до 100 человек. При этом среди них не только выпускники школ, но и те, кто уже имеет образование. На бесплатное обучение имеют право те абитуриенты, которые получают среднее профессиональное образование впервые, а также выпускники высших учебных заведений и те, кто освоил программы подготовки квалифицированных рабочих.

Для поступления в колледж не требуется сдавать каких-либо экзаменов. Зачисление проводится по среднему баллу аттестата. В 2018 году прием в колледж значительно увеличен - до 90 человек.

На мероприятии каждый желающий мог пообщаться со студентами 3 и 4 курсов, получить консультацию об учебе, практике, проживании в общежитии, интересных мероприятиях. Кроме того, старшекурсники специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» провели мастер-классы в оборудованных кабинетах доклинической практики профессиональных дисциплин по выполнению внутримышечных инъекций, наложению различных повязок, оказанию первой помощи.

По завершению мероприятия была проведена экскурсия в учебные кабинеты и музей истории здравоохранения города Великие Луки.

«Профессия медицинского работника - социальная профессия, поэтому и требования к ней высокие: как к знаниям и умениям, так и к личностным качествам специалиста. Педагоги колледжа хотят, чтобы к ним пришли студенты, осознанно сделав выбор профессии медицинского работника. Чтобы мотивация поступления в колледж была определена абитуриентом заранее, и на этот выбор могли повлиять не только родители, педагоги, друзья, средства массовой информации, но и лично сам абитуриент», - рассказали в Великолукском медицинском колледже.