Общество

В Пскове прощаются с Игорем Калашниковым

В Пскове проходит церемония прощания с экс-главой администрации города - гражданская панихида около памятного знака у здания УМВД России по Псковской области на Октябрьском проспекте, 48, передает корреспондет Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы прощаемся с истинным патриотом России и Пскова», - с этих слов начала прощальную речь заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, который выразил соболезнования от себя лично и от имени врио губернатора региона Михаила Ведерникова и администрации области.

«С болью в сердце мы будем помнить о его добрых делах. Он очень любил Псков, мыслил с размахом. Его жизнь была наполнена любовью родных, коллег и горожан», - подчеркнул он.

«Игорь Викторович много сил и энергии отдавал чтоб работать с полной отдачей сил и энергии. После ухода в отставку из УВД возглавлял Великолукский район, был главой администрации Пскова. Это сложнейший участок работы, на котором он работал честно и добросовестно. Оставил добрый след на нашей Псковской земле. Спасибо тебе, Игорь Викторович, за службу и честную работу», - попрощался с Игорем Калашниковым председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что для всех известие о смерти Игоря Калашникова стало шокирующей новостью. «Как гром среди ясного неба. Мы не уберегли его, настоящего полковника, прекрасного отца, сослуживца, руководителя. Он знал каждую улицу, делал все возможное доя развития города», - высказался он.