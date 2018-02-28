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Сколько Игорь Калашников сделал для УВД, не делал и не сделает никто - экс-руководитель УВД по Псковской области

«Сколько Игорь Калашников сделал для УВД, не делал и не сделает никто», - такие слова во время траурного митинга, посвященного прощанию с экс-главой администрации Пскова Игорем Калашниковым произнес начальник оперативно-поискового бюро МВД РФ, экс-руководитель УВД по Псковской области генерал-майор полиции Сергей Матвеев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы провожаем в путь уникального человека, с которым шесть лет работали бок о бок. Сколько он сделал для УВД, не делал и не сделает никто. Он был генератором идей, бесконечно талантливым человеком. Уйдя в отставку, он многое сделал для развития Пскова. По своей сути он был необыкновенным человеком. Он был глыба. Очень хорошим семьянином. У него было необыкновенное сердце, он многим помог и был открыт для людей, многое сделал для людей и Пскова. Отдавал себя без остатка, работал на износ, и сердце не выдержало... В конце выступления Сергей Матвеев выразил соболезнования семье и близким Игоря Калашникова.

Напомним, сейчас в Пскове проходит трайрный митинг, посвященный прощанию с экс-главой администрации Пскова Игорем Калашниковым.