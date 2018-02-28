Общество

В псковской полиции рассказали, как обезопасить квартиры от краж

Как предупредить квартирные кражи, рассказали в УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, обезопасить свое жилище можно, если прислушаться к нескольким рекомендациям полиции.

Прежде всего, самым внимательным образом сотрудники полиции советуют отнестись к установке входной двери. Лучше, если она будет с внутренними креплениями и утоплена в коробку.

Также специалисты рекомендуют установить замки различной конструкции: накладной и врезной. Причем, расстояние между замками должно быть не менее 15 сантиметров. Приобретая замок, обратите внимание на то, чтобы его толщина не превышала половины толщины двери. Место установки замка желательно усилить с обеих сторон прочными металлическими накладками.

«Устойчивость замка к взлому определяется материалом и толщиной стенок корпуса и запорной планки, способом крепления механизма секретности и самого замка, а также конструкцией корпуса. Помните, что через 5-7 лет эксплуатации механизм замка изнашивается и перестает выполнять свою функцию. И лучше его поменять, желательно на аналогичный, чтобы не ослаблять дверь дополнительными отверстиями», - отметили в региональном УМВД России.

Еще один совет - уделить внимание защите окон и лоджий, особенно в тех случаях, когда квартира расположена на первом или последнем этаже и примыкает к пожарной лестнице или водосточным трубам.

«Уезжая надолго из дома, не рассказывайте об этом никому из посторонних, в том числе, малознакомым соседям по подъезду. Попросите кого-то из знакомых или родственников почаще навещать во время вашего длительного отсутствия ваше жилье и при этом желательно включать радио, телевизор, освещение», - рекомендуют в полиции.

Если вы потеряли ключи, необходимо незамедлительно заменить один из замков, ведь если ключи утеряны неподалеку от вашего дома, то можно, просто пройдя по подъезду, по типу ключей и их количеству определить квартиру.

Отлучаясь из дома, нужно взять за правило всегда закрывать форточки, окна и балконные двери. Кроме того, рекомендуется зашторивать окна, чтобы посторонние не могли рассмотреть обстановку вашей квартиры.

Если в вашу квартиру заходят посторонние, ограничьте маршрут их передвижения по комнатам, а ключи, деньги, документы никогда не оставляйте на видном и доступном месте.

Если около дома разрослись деревья и кустарники, потребуйте у соответствующих городских служб привести их в порядок. Не допускайте, чтобы они могли служить удобным наблюдательным пунктом за вашим жильем.

Составьте список ценных вещей и бумаг. Если на какой-либо вещи нет номера, то можно сделать метку самостоятельно. Это позволит полиции в случае кражи быстрее отыскать преступника и вернуть похищенное.

«Как показывает практика, очень эффективной мерой является установка сигнализации. Для этого обратитесь за помощью к специалистам из вневедомственной охраны. Затраты по усилению технической укрепленности квартиры или дома обязательно окупятся, пусть даже и вашим душевным спокойствием», - заключили эксперты из УМВД России по Псковской области.