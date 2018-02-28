Общество

В январе в Псковской области умерло свыше 1000 человек, а родилось немногим больше 500

В Псковской области демографическая проблема остается достаточно острой. Такой вывод можно сделать, основываясь на данных, опубликованных в марте Псковстатом. Согласно показателям естественного движения населения за январь, несмотря на снижение количество умерших в 2018 году по сравнению с отчетным периодом прошлого года и незначительный прирост родившихся, естественная убыль населения превышает 500 человек в год.

Однако в прошлом году в январе этот показатель был еще выше – свыше 600 человек.

Статистика гласит (показатели приведены по данным помесячной регистрации), в этом году в январе в Псковской области умерло 1030 человек и родилось 504 ребенка. В прошлом году отчетный период показал цифры 1111 и 494 человека соответственно.

Показатели естественного движения населения