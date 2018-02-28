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Послание президента в течение года выльется в современные и гибкие законы - председатель Госдумы

04.03.2018 20:17|ПсковКомментариев: 20

По ряду важных направлений из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию уже проводились парламентские слушания и созданы экспертные советы. Законодательная часть реализации положений послания будет подготовлена в течение 2018 года. Об этом «Известиям» рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В законодательной части нам нужно все будет сделать в течение текущего года… Мы по ряду направлений, причем таких важных, уже подготовились и провели парламентские слушания, создали экспертные советы», - прокомментировал он.

Он заявил, что к этим направлениям относится цифровая экономика, диверсификация оборонных предприятий, жилищная политика, вопросы строительства жилья и защиты прав дольщиков. Володин отметил, что эти направления и ранее озвучивались президентом как приоритетные, поэтому по ним была начата работа заранее.

При этом большое внимание будет уделено законодательной проработке. В частности, по словам спикера Госдумы, законодатели будут стремиться сделать законы современными и гибкими (об этом ранее также говорил президент), чтобы по некоторым направлениям опередить время и сконцентрировать в стране те прорывные технологии, о которых шла речь.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором озвучил направления внутренней политики, социальной сферы, экономики, образования, экологии и многие другие, на которых страна должна сосредоточить наибольшие усилия.

Теги: #послание Путина Федеральному Собранию
Источник: Псковская Лента Новостей
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