Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Чтобы ноги не мерзли
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Николай Рассадин в «Эхономике»
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Информационные стенды таблички, вывески
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарки каждый день
Денег нет, но вы поешьте
Что можно, а что нельзя ввозить из Прибалтики?
ещё Общество 28.02.2018 21:4012 Будем наблюдать? 04.03.2018 23:218 СМИ называют солиста Rammstein отцом ребенка Светланы Лободы 04.03.2018 21:061 На фестивале «Добрый рок» в Пскове выступят «ИмПерцы» 04.03.2018 20:420 Днем в понедельник в Псковской области будет от -5 до -10 градусов 04.03.2018 20:1720 Послание президента в течение года выльется в современные и гибкие законы - председатель Госдумы 04.03.2018 19:030 Проводить Игоря Калашникова в последний путь пришли сотни человек
Самое популярное 02.03.2018 10:100 Скончался бывший сити-менеджер Пскова Игорь Калашников 02.03.2018 09:320 Бывший сити-менеджер Пскова Игорь Калашников госпитализирован в тяжелом состоянии 02.03.2018 13:330 Похороны Игоря Калашникова состоятся 4 марта 03.03.2018 17:3813 В Пскове таксист убил свою жену и написал явку с повинной 03.03.2018 18:0119 В соцсетях объявлен сбор средств родственникам псковички, погибшей от рук мужа-таксиста
 
Общество

Проводить Игоря Калашникова в последний путь пришли сотни человек

04.03.2018 19:03|Псков

Проститься с экс-главой администрации Пскова Игорем Калашниковым, который скоропостижно скончался 2 марта на 64-м году жизни, пришли сотни человек - родные, друзья, бывшие сослуживцы, коллеги, представители властей города и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Отпевание прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе. Панихиду по усопшему отслужил митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

Гражданская панихида состоялась около памятного знака у здания УМВД России по Псковской области на Октябрьском проспекте, 48.

Похоронили Игоря Калашникова на кладбище «Орлецы-2».

Игорь Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области.

В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности «Инженер-механик автомобильного транспорта». После окончания института был направлен по распределению на службу в органы МВД, где служил до 2009 года, последние 16 лет - заместителем начальника Псковского областного Управления внутренних дел по тылу.

В 2009 году Игорь Калашников был назначен первым заместителем главы администрации Пскова. С октября 2010 года был исполняющим полномочия главы Великолукского района, в марте 2011 года был избран главой Великолукского района. С 1 августа 2013 года стал главой администрации города Пскова. В этой должности он проработал до 5 декабря 2017 года.

Последнее место работы - муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал», где он занимал пост заместителя директора.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, решение какой из заявленных в послании Владимира Путина задач должно быть приоритетом для власти?
В опросе приняло участие 619 человек
Лента новостей
Последние новости
04.03.2018, 23:218 СМИ называют солиста Rammstein отцом ребенка Светланы Лободы 04.03.2018, 22:417 Данила Козловский призывает прекратить убийство бездомных животных в России перед ЧМ-2018 04.03.2018, 22:220 Семья в Великих Луках мерзнет в квартире с начала отопительного сезона, а УК бездействует 04.03.2018, 21:5615 Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа
04.03.2018, 21:330 Псковичка Елизавета Абрамова завоевала золотую медаль на международном турнире по дзюдо 04.03.2018, 21:061 На фестивале «Добрый рок» в Пскове выступят «ИмПерцы» 04.03.2018, 20:420 Днем в понедельник в Псковской области будет от -5 до -10 градусов 04.03.2018, 20:1720 Послание президента в течение года выльется в современные и гибкие законы - председатель Госдумы
04.03.2018, 19:511 В Центральной городской библиотеке началась акция «Блок12» 04.03.2018, 19:336 31-летний футболист сборной Италии умер из-за остановки сердца 04.03.2018, 19:2410 В Эстонии произошло землетрясение 04.03.2018, 19:030 Проводить Игоря Калашникова в последний путь пришли сотни человек
04.03.2018, 18:4862 В январе в Псковской области умерло свыше 1000 человек, а родилось немногим больше 500 04.03.2018, 18:261 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами 04.03.2018, 18:103 В Опочке возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двоих детей 04.03.2018, 17:5123 Координатором псковского отделения «Открытой России» избрана Лия Милушкина
04.03.2018, 17:482 Накануне «Оскара» в Голливуде раздали премию за худшие фильмы 2017 года 04.03.2018, 17:275 Жительницу Печор не могут переселить из аварийного жилья, потому что новое разграблено 04.03.2018, 17:0942 На Ксению Собчак напали и облили водой 04.03.2018, 16:531 Эксперты назвали самые популярные в России китайские автомобили
04.03.2018, 16:284 Об особенностях законодательства в сфере трудовой миграции рассказали в УМВД России по Псковской области 04.03.2018, 16:100 Два ребенка погибли в результате пожара в Опочецком районе 04.03.2018, 15:5910 Трампу понравилась перспектива «пожизненного» президентства 04.03.2018, 15:413 В псковской полиции рассказали, как обезопасить квартиры от краж
04.03.2018, 15:220 Псковская «Стрела» стала победителем турнира по футболу «Наше будущее» 04.03.2018, 14:580 Житель Локнянского района пропал после выезда на лечение в Псков 04.03.2018, 14:394 Сегодня станут известны победители кинопремии «Оскар-2018» 04.03.2018, 14:1799 В доме депутата Пустошкинского районного Собрания выбили стекла
04.03.2018, 13:4321 Борис Гребенщиков госпитализирован, директор группы «Аквариум» просит помолиться за музыканта 04.03.2018, 13:240 Сколько Игорь Калашников сделал для УВД, не делал и не сделает никто - экс-руководитель УВД по Псковской области 04.03.2018, 13:150 В Пскове прощаются с Игорем Калашниковым 04.03.2018, 12:521 Девять псковских организаций привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства
04.03.2018, 12:460 В Великолукском медицинском колледже состоялся День открытых дверей 04.03.2018, 12:31118 Григорий Турчин: Это было Послание не только Федеральному Собранию. Это было Послание всему миру 04.03.2018, 12:030 Более 60 жителей Псковской области обратились в Росреестр в «День консультаций» 04.03.2018, 11:440 Владельцы iPhone стали реже обновлять свои смартфоны
04.03.2018, 11:2314 Роспотребнадзор обнаружил в Псковской области «предприятие-фантом» 04.03.2018, 11:029 Псковского предпринимателя ждет суд за продажу сумок-подделок 04.03.2018, 10:4125 Эстонию на Евровидении-2018 представит русская певица 04.03.2018, 10:232 Уроженец Псковской области ограбил и задушил менеджера в Москве
04.03.2018, 10:070 Сегодня состоятся похороны Игоря Калашникова 04.03.2018, 09:463 Псковская область попала в список самых популярных у иностранных туристов регионов 04.03.2018, 09:2438 Ксения Собчак подала в суд на Жириновского из-за оскорблений во время теледебатов 04.03.2018, 09:0518 Глава Минсельхоза порекомендовал Псковской области ускориться в освоении средств господдержки
03.03.2018, 22:271 В футболе официально ввели четвертую замену в дополнительное время 03.03.2018, 21:415 Назван самый страшный фильм ужасов в истории кинематографа 03.03.2018, 21:172 В России рухнули цены на самый дорогой iPhone 8 03.03.2018, 20:3544 Собчак предложила выявить лидера либеральной оппозиции на президентских выборах
03.03.2018, 20:1629 В РПЦ предложили установить контроль за содержанием детских книг 03.03.2018, 19:516 Как избежать пожара в бане, напоминают в МЧС 03.03.2018, 19:2713 В Госдуме предлагают научить учителей оказывать первую медпомощь 03.03.2018, 18:5764 Математик из США вычислил дату начала третьей мировой войны
03.03.2018, 18:382 В Пскове прошел семинар в рамках совместного проекта Совета Европы и омбудсмена РФ «Российские ОНК: новое поколение» 03.03.2018, 18:1728 В Пскове выявлен факт использования труда детей в ходе избирательной кампании 03.03.2018, 18:0119 В соцсетях объявлен сбор средств родственникам псковички, погибшей от рук мужа-таксиста 03.03.2018, 17:490 От 4 до 17 градусов мороза прогнозируют по Псковской области в воскресенье
03.03.2018, 17:3813 В Пскове таксист убил свою жену и написал явку с повинной 03.03.2018, 17:0223 Презентация электротехнического кластера Псковской области состоялась на федеральном промышленном форуме «Единой России» 03.03.2018, 16:443 В Лондоне школьный учитель осужден за попытку завербовать детей в террористы 03.03.2018, 16:290 Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию
03.03.2018, 16:0724 Вопросы сохранения объектов культурного наследия Псковщины обсудил Михаил Ведерников с главой Северо-Западной дирекции по строительству 03.03.2018, 15:485 Дональд Трамп сел на диету 03.03.2018, 15:322 Кабмин утвердил правила господдержки образовательного кредитования 03.03.2018, 15:151 «Псков-747» сыграет с «Нафтаном» 7 марта
03.03.2018, 14:5999 Путин: Нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы 03.03.2018, 14:421 В Пскове завершился прием заявок на конкурс исполнителей на народных инструментах им. Бориса Трояновского 03.03.2018, 14:230 «Нелюбовь» Звягинцева удостоена кинопремии «Сезар» 03.03.2018, 14:040 Региональный этап Всеросийской студенческой гребной лиги проходит в Великолукской академии физкультуры
03.03.2018, 13:4924 Дерипаска стал гражданином Кипра 03.03.2018, 13:331 Годом исправительных работ наказал суд великолучанина, отобравшего сумку у пенсионерки 03.03.2018, 13:1127 Администрация Пскова разработала План благоустройства территории города на 2018 год 03.03.2018, 12:5015 В агрофирме «Победа» продолжается сбор огурцов
03.03.2018, 12:210 Весенний концерт прошел в великолукском Доме культуры им. Ленина 03.03.2018, 12:0935 Амбициозно, но реалистично - Андрей Царев о послании президента РФ Федеральному Собранию 03.03.2018, 11:520 Три человека погибли при пожарах в Псковской области за два дня 03.03.2018, 11:390 С олимпийскими чемпионами встретятся студенты и преподаватели ВЛГАФК 5 марта
03.03.2018, 11:270 Рыболовный фестиваль пройдет в Великолукском районе в воскресенье 03.03.2018, 11:016 Россиян ждет укороченная рабочая неделя 03.03.2018, 10:4532 Псковский завод АДС получил лицензию на производство высокотехнологичного медоборудования 03.03.2018, 10:300 В Великих Луках состоялась VII межвузовская студенческая краеведческая конференция
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru