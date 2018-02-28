Общество

Проводить Игоря Калашникова в последний путь пришли сотни человек

Проститься с экс-главой администрации Пскова Игорем Калашниковым, который скоропостижно скончался 2 марта на 64-м году жизни, пришли сотни человек - родные, друзья, бывшие сослуживцы, коллеги, представители властей города и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Отпевание прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе. Панихиду по усопшему отслужил митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

Гражданская панихида состоялась около памятного знака у здания УМВД России по Псковской области на Октябрьском проспекте, 48.

Похоронили Игоря Калашникова на кладбище «Орлецы-2».

Игорь Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области.

В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности «Инженер-механик автомобильного транспорта». После окончания института был направлен по распределению на службу в органы МВД, где служил до 2009 года, последние 16 лет - заместителем начальника Псковского областного Управления внутренних дел по тылу.

В 2009 году Игорь Калашников был назначен первым заместителем главы администрации Пскова. С октября 2010 года был исполняющим полномочия главы Великолукского района, в марте 2011 года был избран главой Великолукского района. С 1 августа 2013 года стал главой администрации города Пскова. В этой должности он проработал до 5 декабря 2017 года.

Последнее место работы - муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал», где он занимал пост заместителя директора.