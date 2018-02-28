Общество

СМИ называют солиста Rammstein отцом ребенка Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Предположительно, отец ребенка - солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал SUPER.

Светлана Лобода станет мамой уже второй раз: у нее есть шестилетняя дочь от танцора и хореографа Андрея Царя, с которым артистка рассталась в 2014-м году. Рожать певица планирует в Лос-Анджелесе. О ее отношениях с солистом Rammstein СМИ сообщали в июле прошлого года - тогда Линдеманн ухаживал за певицей на музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку. После этого они продолжили втайне встречаться, уверяет издание.

При этом сама певица отрицает близкую связь с 57-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери. Официально Лобода и Линдеманн свободны от отношений. Последний роман солиста Rammstein с актрисой Софией Томаллой закончился разрывом три года назад.