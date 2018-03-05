Общество

Очередной этап интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» среди студенческих команд состоялся в Великих Луках

В малом зале ДК ЛК состоялся очередной этап интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» среди студенческих команд города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском студенческом совете, перед началом турнира великолукских студентов пришли поприветствовать председатель территориальной избирательной Комиссии г. Великие Луки Виктор Тангин и члены молодежной территориальной избирательной комиссии – Анастасия Кузьмина и Екатерина Карпенко. Представители комиссий пообщались с молодежью на тему активной гражданской позиции и важности своего голоса на выборах президента 18 марта.

Также студентам было предложено пройти викторину на тему «Мы - избиратели», которая позволила ребятам оценить свои знания в сфере избирательного права РФ. Все команды показали высокие результаты, а три команды, набравшие наибольшее количество баллов, были награждены грамотами и памятными сувенирами.