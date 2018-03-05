Общество

У россиян началась трехдневная рабочая неделя

У россиян началась трехдневная рабочая неделя, которая завершится четырехдневными выходными.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда Псковской области, постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2018 году» перенесен выходной день с субботы 6 января на пятницу 9 марта. Продолжительность отдыха составит четыре дня: с четверга 8 марта по воскресенье 11 марта включительно.

Среда 7 марта – предпраздничный, рабочий день сокращается на один час.

Что касается майских праздников, то в связи с празднованием Первомая (официальное название праздника - День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд. По данным Роструда, праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.

В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на среду, 9 мая, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.