Общество

Александр Козловский о послании президента, региональном съезде РСПП и секрете Полишинеля

2 марта гостем программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал депутат Госдумы РФ от Псковской области, руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский. Разговор был посвящен посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, с которым тот выступил 1 марта. Кроме того, парламентарий ответил на вопросы радиослушателей. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Максим Костиков: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и программа «Особое мнение» и я, ее ведущий, Максим Костиков. Сегодня у нас в гостях со своим особым мнением депутат Государственной Думы Александр Николаевич Козловский. Здравствуйте.

Александр Козловский: Добрый день.

Максим Костиков: Сегодня мы поговорим о вчерашнем послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Александр Николаевич присутствовал в зале, на встрече с президентом. Сегодня все СМИ и ведущие политики страны обсуждают тему федерального послания. Однако наш эфир я вынужден начать с печальной новости: сегодня стало известно о том, что ушел из жизни бывший глава администрации Пскова Игорь Калашников. Это уже не первая серьезная потеря для псковской политики в этом году. Александр Николаевич, вы достаточно много взаимодействовали с Игорем Калашниковым как с главой администрации города...

Александр Козловский: Мы были хорошо знакомы с Игорем Викторовичем. Он работал не только в Пскове, но и в Великолукском районе. Мы знали этого человека как профессионала и сейчас выражаем соболезования родным, близким. Это тяжелая утрата, сегодня она многих шокировала. Жалко, что такие люди так быстро, скоропостижно уходят. Приношу свои соболезнования родным, близким, друзьям, знакомым, всем, кто знал Игоря Викторовича.

Максим Костиков: Александр Николаевич, возвращаясь к основной теме. 1 марта президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию, вы присутствовали на этом мероприятии. Каковы общие впечатления от услышанного, от атмосферы в зале? Президент каждый год выступает перед депутатами Государственной Думы, перед членами Совета Федерации - но сейчас много говорят о том, что нынешнее выступление перед Федеральным Собранием носило особый характер. Многие говорят, что это уже готовая программа кандидата в президенты, другие - что это стратегическая программа развития страны на ближайшие десятилетия. Как бы вы это прокомментировали?

Александр Козловский: Действительно, послание президента носило программный характер, оно сильно отличалось от прошлогоднего послания. Владимир Владимирович начал с того, что самое ценное в России - это люди. И его речь началась с обсуждения тех проблем, с которыми сталкиваются жители Российской Федерации. Уклон был сделан в сторону регионов. Конечно, мегаполисы никуда не денутся, они должны быть энергетическими точками и питать своими возможностями регионы. Но вся территория должна развиваться равномерно, должны развиваться не только крупные города. Отдельный пункт был связан с развитием районов - районных центров, деревни, села. В частности, было сказано, что сегодня мы видим большой рост сельхозпроизводства - и мы должны добиться, чтобы люди, которые обеспечивают этот рост, жили в комфортных условиях, чтобы жизнь была современной и на селе. Должны быть дороги, больницы. Прозвучала критика в адрес тех регионов, кто излишне занимался оптимизацией, что вылилось в закрытие школ и больниц. Ко всему надо подходить разумно. Были озвучены некоторые цифры. Думаю, уже в ближайшей перспективе появятся направления по развитию села, городов, районов, городской среды, и на эти цели будет в разы увеличено финансирование. Очень возможно, что под эти амбициозные задачи будут привлечены новые люди, новые руководители, в том числе обновления могут произойти и в составе правительства. Это мы увидим ориентировочно в мае.

Максим Костиков: Александр Николаевич, понятно, что сейчас опять активизировались критики президента: и участники президентской кампании, и представители оппозиции говорят о том, что это Послание, или даже программа, - очередной набор абстрактных пожеланий «за все хорошее и против всего плохого», что программа нереалистичная, что обеспечить рост ВВП до 5 процентов - это нереально, что-то из серии экономического чуда. А как на ваш взгляд? У вас было ощущение, что вы слышите реальную программу развития страны? Насколько набор тем, озвученных президентом, реалистичен, актуален и своевременен?

Александр Козловский: Я много посещаю районы, встречаюсь с простыми жителями городов и районов, и слушая Владимира Владимировича, я понимаю, что он хорошо владеет ситуацией. В его речи присутствовали те детали, которые можно почувствовать, только общаясь с простыми гражданами. Необходимо отметить, что некоторые меры уже приняты. Например, с 1 мая минимальный размер оплаты труда по всей стране повышен до уровня прожиточного минимума. Это большой шаг.

Максим Костиков: Это, как я понимаю, одна из мер по борьбе с бедностью.

Александр Козловский: Да. Многие оппоненты сейчас возбуждены еще предвыборной кампанией. Каждый упражняется как может, но я вот что хочу сказать: многие из этих политиков по 25-30 лет в политике, находились на разных должностях. У них была возможность заниматься исполнительной властью, но многие из них не очень хорошо проявили себя. И эта критика связана больше с выборами, как мне кажется. Есть конкретные результаты. Например, минимальная инфляция - чуть больше двух процентов, это гарантия того, что в ближайшем будущем ипотечные кредиты должны стоить в районе 7 процентов годовых вместо 12-15 процентов, как сейчас. Это даст толчок для роста строительной отрасли. С 1 января 2018 года введены обязательные ежемесячные выплаты за первенца - это шаг к увеличению рождаемости. Мы действительно ощущаем демографические проблемы, и правительство и президент видят это и предпринимают конкретные шаги. Задачи амбициозные, но не невыполнимые. По своему опыту скажу: когда я занимался конкретными управленческими и производственными вопросами, западные компании отмечали, что завод в Великих Луках не может реализовать принятые программы. Но постепенно, шаг за шагом мы двигались, проводили мероприятия, помогала администрация Псковской области, и мы достигали определенного результата. Так и здесь - постепенно, принимая меры, поставленных целей можно добиться. Конечо, нужно возрождать экономику, нужно, чтобы предприятяи росли. Было много сказано о поддержке бизнеса, а также о коррупции, нерадивых чиновниках и фискальных органах - они не должны препятствовать развитию предпринимательства. Должна быть и ответственность - налоги должны платить все, никто не должен уходить от того. Движение в этих направлениях обеспечит и рост экономики, и возможности увеличения благосостояния жителей России и Псковской области.

Максим Костиков: Владимир Путин обозначил в своем выступлении назвал главным врагом России технологическое отставание. Оно мешает нашей стране в развитии, мешает сделать рывок вперед, хотя президент сказал, что мы близки к прорыву. В чем вы видите это технологическое отставание и как партия власти и руководство страны видят набор мер по его преодолению?

Александр Козловский: Да, проблема существует. И мы видим в повседневной жизни эти проблемы, они связаны в большей степени с реальным сектором экономики. Мы говорим, что переходим на цифровую экономику - и в то же время часть Псковской области не охвачена интернетом, сотовой связью, и эти проблемы необходимо решать. В то же время у нас существует достаточно много предприятий, которые не уступают по уровню технологической оснащенности зарубежным компаниям, они считаются передовыми, занимаются экспортом, изготавливают конкурентоспособную продукцию. То есть в принципе на территории России возможно существование таких предприятий. Для преодоления проблемы нужен комплекс мер. Во-первых, нужно заниматься образованием. Мы должны добиться того, чтобы каждое второе предприятие ежегодно проводило технологическую модернизацию, чтобы появлялись новые станки, оборудование, и мы должны сами научиться делать это оборудование, осваивать и внедрять технологии. Мы запускаем ракеты в космос, обладаем сложнейшими технологиями, но уступаем в более простом. Программа диверсификации оборонно-промышленного комплекса тоже должна дать свои плоды - то, что есть в оборонке, должно перейти и в гражданские отрасли.

Максим Костиков: Понятно, что достижение заявленных президентом целей в социальной сфере, в сфере технологий, укрепление обороноспособности потребуют значительных вложений. Это огромные финансовые средства, а мы привыкли жить в режиме затянутых поясов. Где потенциальные точки роста, за счет чего Россия в ближайшее время сможет обеспечить этот технологический прорыв и повышение уровня жизни населения?

Александр Козловский: Одной таблетки от всего не может быть. Точек роста много, это целый комплекс задач, стоящих перед нами, президентом, правительством. Я говорил, что мы сегодня должны уделять внимание образованию - выпускать специалистов, которые будут работать на новых рабочих местах. Мы говорим о цифровой экономике, а выпускаем спецалистов, которые не способны работать в новых условиях. Мы должны заниматься переподготовкой кадров, уже со школьной скамьи, буквально с первого класса выделять тех ребят, которые имеют способности и тягу к техническим наукам, которые могут стать потом великими конструкторами. И работа уже ведется, на это выделяются средства, гранты. Владимир Владимирович говорил, что тут целый комплекс задач. Нужны меры подержки для бизнеса - чтобы малый и средний бизнес достиг доли не менее чем в 40% в ВВП. Должны появиться доступные для малого и среднего бизнеса дешевые кредиты. Доля государственных предприятий должна падать. Я соглашусь с этим: с одной стороны, мы ругаем рынок, но с другой - рыночные отношения заставляют предпринимателей более эффективно работать, сокращать затраты и добиваться более высокой производительности труда. Производительность труда, к слову, в западных странах в 2-3 раза выше. Эта разница - из-за того, что мы неэффективно используем труд, из-за отсутствия технологий.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна. У меня вопрос к Александру Николаевичу. Во вчерашнем послании президента Федеральному Собранию показали запуск ракеты. Для кого это намек - не для Америки ли, и не начало ли это очередной холодной войны?

Максим Костиков: Да, это много обсуждают. Президент говорил о новых видах оружия, о ракетной технике, государственный департамент США уже это прокомментировал...

Александр Козловский: Секрет Полишинеля, да? Мы же все понимаем, кому это было послание. В первую очередь НАТО: прозучало, что нарушаются все международные договоренности, и силы НАТО приближаются к границам России. В общем, те, кому это послание было адресовано, его уже поняли. Но начал Владимир Владимирович с другого, и главный акцент не на этом, а на том, что одна из главных задач - обеспечить безопасность страны и развитие экономики, благосостояние граждан. Пенсии должны расти, а индексация опережать инфляцию. Средняя продолжительность жизни должна перейти рубеж в 80 лет. Россия должна войти в пятерку сильнейших экономик мира. Гонки вооружений нет, но все должны понимать, что имеют дело с сильной страной. И мы таковой являемся.

Звонок радиослушателя: Меня зовут Тамара Николаевна. Добрый день. Уважаемый Александр Николаевич, спасибо, что вы не обделяете вниманием свой регион. У меня вопрос такой: сейчас практически нет кружков технического творчествва, моделирования, которых было так много в Советском Союзе. В домах детского творчества не осталось ничего, кроме лоскутного шитья и танцев. Как тогда появятся новые инженеры? Кто должен поднять этот вопрос?

Александр Козловский: Я абсолютно согласен. Как рожденный в СССР, я прекрасно понимаю, о чем говорит Тамара Николаевна. Прежде это было повсеместно - и в школах, и в домах пионеров. Конечно, чтобы возродить это в прежнем объеме, нужно приложить большие усилия. Но это возрождается постепенно. В новых школах сразу предусматриваются возможности для дополнительного образования, кружковой работы. Например, в новой школе в Борисовичах в Пскове это есть. И бизнес тоже это направление развивает. Появляются, по крайней мере, в Пскове, и кружки, и другие формы работы, которые позволяют ребятам попробовать свои силы именно в техническом творчестве. В области дополнительного образования есть сдвиги, и мы должны обеспечить все, чтобы оно развивалось повсеместно. Проведение таких мероприятий, как те же WorldSkills, - хороший пример, как эта работа может строиться сейчас. Есть еще такое направление, как заключение соглашений между профтехучилищами и производственными, промышленными предприятиями. В рамках соглашения учащиеся проходят практику на производственных предприятиях. Много проводится экскурсий на заводы. Владимир Владимирович, кстати, говорил о том, чтобы дать ребятам возможность не просто посетить предприятие, а организовывать на предприятиях рабочие классы, где они могли бы попробовать работать на оборудовании. Конечно, не все предприятия это смогут обеспечить, но первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, это Сергей Иванович. Чтобы не отстать в развитии и не прийти к талонной системе, как в СССР, необходимо развивать рынки. Европейский рынок закрыт санкциями. Южноазиатский рынок открыт, но там нужно уметь торговать, владеть большими бизнес-навыками. Американский рынок далеко и тоже под санкциями, тут у нас резко сужены возможности в развитии. Если посмотреть на регион - некуда привлекать инвестиции и капитал. У нас закрыты основные фонды и предприятия для инвесторов, и муниципальные, и частные. Чтобы сделать какую-то маленькую штучку, сколько усилий надо приложить! Вот где есть развитие бизнеса, вот где нужна инициатива, средства. А то, что вы говорите, что надо учить кадров - никакой наш госуниверситет ничему не научит, он сам ничего не умеет.

Александр Козловский: Сергей Иванович, я с вами согласен отчасти. Можно переложить на производственные и промышленные предприятия функции подготовки кадров, но это не их профиль. Этим все-таки должны заниматься вузы, научно-исследовательские институты должны заниматься технологиями, а производственные предприятия должны брать эти технологии и с помощью кадров заниматься прикладной наукой, налаживать серийное производство продукции с использованием этих технологий и давать результат.

Максим Костиков: Сергей Иванович еще говорил о необходимости уметь работать на международных рынках, уметь продавать, продвигать свои товары и услуги. Насколько российский бизнес конкурентоспособен сегодня - мы можем не просто торговать углеводородами, а продавать на Запад еще что-то?

Александр Козловский: Мы все время смотрим за рубеж и говорим, что «надо у них учиться». Но если мы посмотрми на нашу страну - это громаднейший рынок. И на сегодняшний день в некоторых отраслях, кроме зарубежных, поставщиков нет. Мы можем конкурировать с зарубежными компаниями даже на территории России - и с китайскими, и с европейскими, и с американскими. Мы смотрим куда-то далеко, но не видим, что у нас под ногами есть. Зайдите в магазин, посмотрите - бытовая техника, товары широкого потребления: где это все произведено? Какую-то часть можно производить и здесь. Комплектующие мы привозим из-за рубежа. Это тоже можно здесь производить. Президент говорил о внедрении экологичных технологий, 8 триллионов рублей будет потрачено на переоснащение предприятий в 2019 году. Представляете, какой кумулятивный эффект дадут эти вливания? Они превратятся в 80 триллионов. И необходимо приложить к этому усилия, отстаивая интересы не только экологии, но и промышленников, реального сектора экономики, давать заказы тем предприятиям, которые работают здесь. На примере Россельмаша: сейчас он поставляет комбайны за рубеж, но начиналось с того, что они насытили российский рынок - громадный! Мы смотрим за границу, а у себя рынка не видим. Начинать надо с этого.

Звонок радиослушателя: Меня зовут Николай, добрый день. Александр Николаевич, потерпите, у меня неприятный вопрос по розничным ценам. Если рассмотреть нашу экономику, то у нас при распределении прибыли между предприятием-производителем и торговлей перекос в сторону торговли. Если сейчас повысить доходы граждан, считается, что якобы заработает экономика и промышленность. Но извините, торговля заберет себе большую часть, экономика не заработает - пока мы не решим вопрос по этому перекосу. Цены в руках розничной торговли, если будет предполагаемое повышение спроса (благодаря повышению благосостояния) - торговля опять все заберет. Нужно право установления розничной цены передать производителю. Перекос ликвидируется. Но пока этим никто не хочет заниматься, потому что торговое лобби сильнее промышленного. Вы не хотите в этом разобраться?

Александр Козловский: Спасибо за вопрос, я вас поддерживаю. Необходимо и госрегулирование. Отдельные законы были приняты еще в 2016 году, и сейчас идет активное обсуждение темы. Но, наверное, все-таки не производитель должен устаналивать розничные цены, а должен контролироваться размер наценки. Если у производителя увеличится норма прибыли, он ее направит на развитие производтва - закупит станки, технологии, произведет исследования, лаборатории поставит, если говорить о сельхозпроизводителе, и все от этого выиграют. Но нужна большая работа. В Государственной Думе мы этим занимаемся, этому уделяется большое внимание, но пока мы не смогли преодолеть разногласия с министерствами и правительством. Но должны к этому прийти.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Сергей Викторович. Ему не стыдно было в этом клубе по интересам вставать, улыбаться, хлопать милитаристским глупостям Путина? Он же тоже не знает, какие пенсии у многих пенсионеров - ниже прожиточного минимума!

Максим Костиков: Вот такая критическая реплика. Наши радиослушатели часто спрашивают, насколько люди в руководстве страны представляют положение реальных людей, обычных граждан страны.

Александр Козловский: В начале нашей встречи я обозначил основные моменты в выступлении Владимира Владимировича; он говорил о том, что продолжительность жизни должна быть выше 80 лет, но старость должна быть еще и комфортной, люди должны получать достойные пенсии, а темпы индексации должны превышать темпы инфляции. И сейчас этот процесс будет запущен, ситуация изменится.

Максим Костиков: Вот обозначил президент как направление борьбу с бедностью, и, как я понимаю, это предполагает набор действий - типа майских указов. Это же комплекс вопросов, связанных и с социальной сферой, и с образованием, и со здравоохранением, на это планируется выделение средств, и этими вопросами будет заниматься обновленный состав правительства. Возвращаясь к теме послания. Много поднималось вопросов, связанных с развитием регионов. Что из сказанного имеет отношение к Псковской области? Мы часто говорим - еще немного, и федеральный центр обратит внимание на слабо бюджетно обеспеченные регионы вроде Псковской области, изменит принципы межбюджетных отношений, финансирования, подходы к регионам по нормативам. Вы сами в свое время обращались к главе правительства Дмитрию Медведеву, поднимали эти вопросы. На ваш взгляд, что в ближайшее время могут получить такие регионы, как Псковская область, и вообще - когда федеральная власть повернется лицом к регионам, которые переживают не лучшие времена?

Александр Козловский: Если вы помните, еще полгода назад некоторые члены правительства высказывались, что при развитии территории необходимо делать упор на мегаполис. Но в послании президента мы четко услышали, что акцент будет смещаться в сторону развития регионов, областных центров, небольших городов на территории областей. И вокруг них должна жизнь крутиться. Было озвучено, что программа формирования комфортной городской среды получит вдвое большее финансирование - и это большой вклад в развитие территории. По поводу развития и модернизации ЖКХ - тоже было озвучено, что жителей необходимо обеспечить в первую очередь качественной водой, теплом. И здесь будет тоже отдельная программа, которой мы ждем с нетерепением. Была такая программа «Чистая вода», котораяя действовала на территории Псковской области, но за ее счет были модернизированы несколько объектов в регионе. Это затратные мероприятия, которые сам регион не сможет реализовать.

Максим Костиков: Ну, реформа ЖКХ многие годы продолжается, а воз и ныне там.

Александр Козловский: Да, и мы ждем, что будет возобновлена эта программа по чистой воде, или запущена новая, для нашего региона тема очень актуальна. У нас в районах зачастую или нет воды, или она идет с перебоями и низкого качества. Что касается тарифов, то я склоняюсь к тому, что наши жители должны получать достойную заработную плату - чтобы им хватало денег не только на оплату услуг ЖКХ, но чтобы они могли и в отпуск съездить, и что-то накопить, и какие-то дорогостоящие вещи приобрести. А для этого должны появиться новые, современные рабочие места. То есть мы должны поднимать производительность, реальный сектор экономики и давать нашим землякам возможность зарабатывать деньги. Те, кто хочет работать, должны иметь возможность заработать, и это выполнимо.

Максим Костиков: Напоминаю, что в гостях у нас Александр Козловский, депутат Государственной Думы, а главная тема программы - послание президента Федеральному Собранию. И отдельные тезисы своего послания президент анонсировал во время заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором вы тоже принимали участие. Какие из прозвучавших там инициатив Владимира Путина показались вам наиболее важными? Какие решения принял съезд? Даст ли это толчок развитию экономики нашей страны, какие проблемы стоят перед экономикой по мнению ведущих промышленников и предпринимателей?

Александр Козловский: Да, съезд прошел совсем недавно, в Москве, проводил его Александр Николаевич Шохин, в мероприятии принял участие Владимир Владимирович Путин. Там завязался интересный диалог между промышленниками и Владимиром Владимировичем. Частично я уже озвучил проблемные темы - и кадровая политика, и минимальный размер оплаты труда, и переход в цифровую экономику, и недопущение чрезмерного вмешательства государства в дела предприятий. И, конечно, большое внимание со стороны фискальных органов к деятельности предпритий. Скажем, если вы уже перешли на «цифру», если у вас отчетность по продукции и ее реализации, продажам идет по интернету, и налоговая получает эти данные в реальном времени - никаких налоговых проверок не должно быть. А у нас приход налоговой к предпринимателю - обычная ситуация, мы ждем этого каждый год.

Максим Костиков: И это парализует всю работу.

Александр Козловский: Сейчас отделение РСПП в Псковской области проводит свой съезд, его работа начнется буквально через 15-20 минут. Будет принимать участие губернатор, пройдут круглые столы, в том числе по мерам поддержки бизнеса. Мы пригласили к участию большое количество предприятий Псковской области, специалистов, которые могут помочь каждому предпринимателю найти оптимальную для него систему поддержки. Будет обсуждаться кадровая политика и приоритетные направленияя развития промышленности на территории региона. В общем, это должен быть диалог между бизнесом и администрацией Псковской области для решения проблем реального сектора экономики.

Максим Костиков: Александр Николаевич, мы знаем, что у вас уже через несколько минут начнется заседание. Спасибо, что вы не забываете нас на своей региональной неделе и снова нашли возможность ответить на вопросы. Ждем вас опять в этой студии через месяц.

Александр Козловский: Спасибо, что пригласили меня. А я в свою очередь приглашаю всех граждан, псковичей 18 марта на выборы - отдать свой голос за того кандидата, который кажется вам наиболее достойным. Нам необходимо воспользоваться этим правом. Сегодня в руках граждан, жителей Российской Федерации и Псковской области, - судьба России и ее дальнейшее развитие.