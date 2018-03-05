Общество

78 нарушений земельного законодательства зафиксировал областной Росреестр в феврале

В феврале этого года специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 136 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 78 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Наиболее часто землевладельцы игнорировали положения двух статей КоАП РФ- статьи 7.1 (самовольное занятие земельного участка- 20 случаев) и части 1 ст. 19.5 (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор- 4 эпизода). По итогам проверок составлено 32 дела об административных правонарушениях, 26 субъектов привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 321000 рублей, которые будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. Устранено 34 нарушения.

В псковском Росреестре напомнили, что в ходе проверок инспекторы госземнадзора проверяют соблюдение землевладельцами следующих положений:

• требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков без документов, разрешающих в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки права пользования землей, а также самовольной мены земельными участками;

• требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретении земельных участков в собственность;

• требований земельного законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению;

• требований земельного законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства, в указанных целях (за исключением выполнения требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности);

• требований земельного законодательства органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

• обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

• требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных участков;

• предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, и ее территориальных органов в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений».

С более подробной информацией о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно ознакомится на официальном сайте ведомства.