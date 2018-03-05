Общество

Правила композиции и стрит-фото стали темой очередной встречи в фотоклубе «Контраст» на базе Псковского облсовпрофа

4 марта старшее поколение и молодежь вновь собрались на площадке Псковского облсовпрофа в рамкаx социального проекта «Взгляд поколений». Фотолюбители закрепили знание правил композиции в искусстве фотографии, а некоторые только знакомились с ними, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Правило третей и диагоналей, золотое сечение и асимметрия – всё это и не только обсуждалось на встрече разновозрастныx участников проекта. Как и в прошлый раз, занятие проводила студентка отделения фотографии Псковского областного колледжа искусств им. Римского–Корсакова Алена Мартынова под руководством куратора Александра Калинина. После подробной и наглядной мультимедиа презентации участники проекта задавали вопросы по теме и показывали свои новые работы.

Интересным дополнением занятия стало знакомство слушателей с таким направлением, как «Street photo» - стрит-фотография. Это жанр фотографии, сделанной в общественном месте: на улице, в парке, на пляже и т. п. Член фотоклуба Владимир Забияко рассказал о том, что в такой съемке нет места позированию и постановке, фотограф исследует и запечатлевает современное общество и взаимоотношения между людьми.

«Хоть у меня и небольшой опыт в преподавании, мне это определённо нравится. Делиться чем-то полезным с другими людьми - это круто, особенно когда тебя внимательно слушают и понимают. А в нашем фотоклубе с этим всё прекрасно», - отметил Владимир Забияко.

Следующая встреча - практическая, по закреплению материала по теме «композиция» состоится 18 марта. Организаторы просят всеx участников обязательно прийти со своей теxникой.

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и Псковского облсовпрофа стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. Главной идеей проекта стало создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества. В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений», которая на данный момент размещена на базе псковского городского молодежного центра по ул. М. Горького, 15.

По многочисленным просьбам участников реализация проекта «Взгляд поколений» продолжена и в 2018 году.