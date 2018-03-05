Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). В течение часа ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко будут вспоминать главные события прошедшей недели и попытаются разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.

В сегодняшней передаче речь пойдет об инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о создании института общественных помощников главы региона, об итогах съезда регионального РСПП, о визите вице-премьера Ольги Голодец в Псков и, как обычно, о проблемах городского хозяйства.

Любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.