Общество

В Новосокольническом районе торжественно вручили 775-й сертификат на материнский капитал

В Новосокольническом районе торжественно вручили 775-й сертификат на материнский капитал, сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении ПФР России по Псковской области. «Традиционно в канун Международного женского праздника в Управление ПФР в Новосокольническом районе приходит с цветами глава района Виталий Соловьев для торжественного вручения сертификатов на материнский капитал молодым семьям», - рассказали в ведомстве.

В этом году виновником торжества стала семья Олеси и Андрея Назаровых. Семейный стаж этой семьи 10 лет, старшему сыну Павлу 6 лет, а 9 января 2018 года в семье родилась еще и дочка Анна. Появление второго ребенка и дало семье Назаровых право получить сертификат на материнский капитал и дополнительную поддержку виде ежемесячной выплату в размере 10 652 рубля до достижения 1,5 лет ребенка.

Добавим, с января 2018 года заработали две президентские инициативы по поддержке демографической программы – нуждающимся семьям, в которых, начиная с 2018 года, родится или будет усыновлен первый или второй ребенок, государство будет выплачивать до достижения 1,5 лет ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи. Выплата, в связи с рождением 2-го ребенка, будет осуществляться из средств материнского (семейного) капитала. Бюджет ПФР только на 2018 год увеличен более чем на 24 млрд. рублей.

Глава района поздравил счастливое семейство с радостным событием, вручил государственный сертификат на материнский капитал.

«Отрадно, что в районе увеличивается количество обладателей этого ценного документа. Сегодня семья Назаровых сертификат за номером 755! Чрезвычайно приятно именно в канун 8 Марта подарить цветы молодой маме, будущему первокласснику, а теперь уже и старшему брату Павлу вручить подарок. Желаю вашей дружной семье получить ещё и региональный сертификат за рождение третьего ребёнка», – сказал Виталий Соловьев.

С приятным событием виновников торжества поздравила начальник Управления ПФР Татьяна Шабанова. «Счастье нельзя купить, его можно родить! Рождение ребенка – это самое счастливое, радостное и вместе с тем ответственное событие – подчеркнула Татьяна Шабанова. - Пусть ваши дети вас всегда радуют, а сегодняшний день оставит самые теплые воспоминания!»

Всего с 2007 года в Псковской области 33707 семей получили сертификаты на МСК.