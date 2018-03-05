Общество

Штраф за авиадебош предлагают увеличить в России в 10 раз

Штраф за авиадебош может быть увеличен в России в 10 раз, до 20-40 тысяч рублей. Также может появиться отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тысяч рублей, пишут «Известия».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник планирует рассмотреть и поддержать подготовленные Минюстом поправки в КоАП, усиливающие наказание за противоправные действия на борту самолетов. В частности, предлагается увеличить до 20-40 тыс. рублей штраф за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна: курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке. Сейчас за это штрафуют на сумму от 2 до 5 тыс. рублей. При этом сохранится возможность назначать нарушителю административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, Минюст счел необходимым ужесточить наказание за мелкое хулиганство, например, агрессивное поведение на борту, когда пассажир грубит и толкает окружающих. Сейчас за это грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо арест на 15 суток. Ведомство предлагает увеличить штраф до 30-50 тыс. рублей, сохранив возможность ареста.

Весной 2017 года была введена уголовная ответственность за грубое нарушение общественного порядка на транспорте, выражающее явное неуважение к обществу, - штраф в размере 300-500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Также предлагается увеличить в 10 раз - до 1 тыс. рублей - штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту и пользования телефонами.

По данным газеты, законопроект уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ. При этом, как пишет издание, в МВД полагают, что выделение мелкого хулиганства на транспорте в самостоятельное нарушение осложнит работу, так как его трудно будет отделить от уже существующего уголовного состава «Хулиганство» (ст. 213 УК).