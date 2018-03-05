Общество

Уполномоченные Псковской области и Республики Карелия обсудили актуальные вопросы защиты прав граждан

В Пскове прошла встреча уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахов и его коллеги из Республики Карелия Александра Шарапова, который находится в псковском регионе с официальным рабочим визитом.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, региональные уполномоченные обсудили вопросы состояния с защитой прав человека в своих субъектах Российской Федерации, подготовки ежегодных докладов на эту тему за 2017 год, а также вопросы правоприменительной практики федерального законодательства о полномочиях региональных омбудсменов и взаимодействии с общественными наблюдательными комиссиями.

Региональные уполномоченные по правам человека также приняли участие в работе семинара-тренинга, посвященного обеспечению прав человека при осуществлении общественного контроля членами Общественных наблюдательных комиссий России, который прошел в рамках совместного проекта Совета Европы и Уполномоченного по правам человека РФ «Российские ОНК: новое поколение».

Дмитрий Шахов и Александр Шарапов также посетили псковский Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, обратив особое внимание на порядок оказания медпомощи, питания и обеспечения прав. Александр Шарапов отметил, что ему было интересно сравнить условия содержания и работы псковского Центра с аналогичным учреждением в Карелии. Псковский центр, по его мнению, отвечает всем международным стандартам и обеспечивает соблюдение прав граждан на достойных условиях.