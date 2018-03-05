Общество

Россельхознадзор уличил псковский УФСИН в нарушении законодательства в области качества и безопасности зерна

Должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели проверку УФСИН России по Псковской области на предмет соблюдения требований законодательства в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе проверки установлено, что УФСИН России по Псковской области закупило две партии крупы объемом 38,3 тонны с маркировкой, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Управлением вынесено постановление о привлечении виновного лица к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, а также правил производства продуктов переработки зерна».