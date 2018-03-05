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Общество

6 точек Wi-Fi, или Как в Заповедник интернет пришел

05.03.2018 14:38|ПсковКомментариев: 2

Второй год подряд компания «Ростелеком» в Северо-Западном федеральном округе проводит пресс-туры в различные уголки СЗФО, чтобы познакомить журналистов и блогеров не только с тонкостями работы на том или ином участке, но и с историей регионов. По уже сложившейся традиции десятки журналистов со всех областей Северо-Запада собираются вместе, чтобы обсудить насущные проблемы телекоммуникационной связи, поспорить и просто отлично провести время. На этот раз местом встречи стал Псковский регион, а именно Пушкиногорский район, который не так давно получил от компании «Ростелеком» приятный подарок.

«Ростелеком» сегодня

На правах хозяйки встречала гостей директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова. «Для нас это событие - принимать вас здесь, на пушкинской земле. Такое количество журналистов я вижу впервые, и меня это искренне бодрит», - призналась она, открывая пресс-конференцию в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Презентуя возможности компании журналистам, Ольга Родионова отметила, что интернет сегодня - неотъемлемая часть нашей жизни. С него мы начинаем утро, просматривая новости, знакомясь с прогнозом погоды или просто досматривая любимый сериал. «Мы всегда находимся в информационном поле», - напомнила она журналистам, транслирующим онлайн все происходящее в пресс-центре через свои соцсети и другие интернет-ресурсы.

«К 2030 году мир будет интеллектуальным, - сказала Ольга Родионова, продемонстрировав собравшимся в шутку фото Пскова в будущем, где «космические корабли бороздят просторы Вселенной». - Мы имеем все ресурсы, чтобы помочь этому изменению».

На сегодня 30% выручки «Ростелеком» имеет от телефонии, остальные 70% - от предоставления новых услуг. Например, интерактивное телевидение или интернет на скорости до 100 Мбит/с. «Мы методично целенаправленно трансформируемся. В том числе, на уровне людей», - сказала директор филиала, отметив, что компания огромное внимание уделяет повышению квалификации и образованию всех членов команды.

Одна из последних разработок «Ростелекома» - проект «Умный дом», презентованный журналистам в рамках пресс-тура в Мурманске осенью 2017 года. Именно с него, подчеркнула Ольга Родионова, начинается «Умный город».

Еще одно направление работы компании - обеспечение кибербезопасности. В феврале «Ростелеком» запустил проект по биометрии, который позволяет определять граждан по голосу и фотографии. Планируется, что летом проект выйдет на коммерческий рынок. Это, как предполагают разработчики, существенно упростит получение многих услуг онлайн, в том числе, банковских.

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» сегодня - это структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории двух областей. «Два субъекта, два губернатора, две совершенно разные истории. 350 тысяч абонентов. 64 тысячи километров сетей и связи. Уровень цифровизации местной телефонной сети - 100%. Мы продолжаем развивать оптическую инфраструктуру в регионе», - подчеркнула директор филиала.

В 2017 году девяти районам в Псковской области стали доступны услуги «Ростелекома». «То есть 87 тысяч счастливых семей имеют возможность подключиться к услугам компании», - отметила Ольга Родионова, добавив, что в рамках устранения цифрового неравенства в 2018 году планируется открыть еще 177 точек.

Благодаря компании в 2017 году 116 медицинских учреждений в Псковской области подключены к высокоскоростному интернету. «Власть видит заинтересованность в этом проекте. Дистанционная медицина должна войти в нашу жизнь. Частично она сможет закрыть проблемы доступности медицины, которые пока существуют», - уверена Ольга Родионова.

Из актуальных проектов - подключение к интернету Пушкинского заповедника и обеспечение видеотрансляцией выборов президента РФ. «Для меня это ключевые проекты, я всегда лично езжу на переговоры и слежу за их реализацией», - подчеркнула Ольга Родионова.

Работы в Пушкинском заповеднике проводились в рамках государственного контракта, заключенного с учреждением. Благодаря этому одному из крупнейших пушкинских музеев России стали доступны интернет на скорости до 100 Мбит/с и услуга Wi-Fi Hotspot, то есть создание зон Wi-Fi для клиентов. Услуга предоставляется в соответствии с требованиями российского законодательства с сохранением данных о пользователях и посещенных ими веб-ресурсах. В ходе выполненных работ специалисты компании проложили 15 км волоконно-оптического кабеля, а также смонтировали 5 телекоммуникационных шкафов, термобокс и 6 точек доступа Wi-Fi на территории музея-заповедника.

Точки доступа установлены в музее-усадьбе Ганнибалов-Пушкиных «Михайловское», музее-усадьбе Осиповых-Вульф «Тригорское», музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское», музее крестьянского быта пушкинской поры «Бугрово», Научно-культурном центре, а также на Праздничной поляне музея-усадьбы «Михайловское».

«Музей выходит во внешний мир. Для меня это определенный личный вклад в развитие культуры», - подчеркнула Ольга Родионова. Предвосхищая вопросы журналистов, директор филиала отметила, что для посетителей музея интернет, естественно, бесплатный.

Начальник службы информации Пушкинского заповедника Надежда Василевич рассказала гостям о том, что в год музей посещает свыше 300 тысяч туристов. «Музей очень большой. Площадь - почти 10 тысяч гектаров. Вокруг - охранная зона, которую мы стараемся беречь. Поэтому строительство высотных вышек здесь неприемлемо», - подчеркнула Надежда Василевич, добавив, что «Ростелеком» нашел компромисс в этом вопросе.

Урок из XIX века

Чтобы наглядно продемонстрировать возможности беспроводного доступа в интернет, для гостей Пушкинского заповедника, находящихся в НКЦ, и учащихся 8-го класса Псковского гуманитарного лицея, находящихся в школе в Пскове, был проведен онлайн-урок из комнаты Евпраксии Николаевны Вульф в мемориальной усадьбе «Тригорское». С помощью технологий XXI века - облачной видеотрансляции - специалист службы творческих проектов и грантовой работы Заповедника Надежда Шабловская рассказала детям и взрослым о традиции ведения рукописных дамских альбомов XIX века, продемонстрировала рисунки из таких альбомов, зачитала стихи.

Дети не просто получили новую интересную информацию, но при помощи интернет-связи будто сами побывали на экскурсии в старинной усадьбе. По словам учащихся, такие уроки им очень интересны, они бы с удовольствием посетили их вновь. На этот раз школьникам интересно было бы узнать, как жили дети великого поэта.

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич подчеркнул, что такие уроки в музее разработаны, благодаря современным технологиям они будут доступны детям не только Пскова и Пушкинских Гор, но и удаленных уголков региона. «Надеемся, что в будущем подобные открытые уроки станут каждодневной реальностью», - сказал он.

Журналисты из Сыктывкара посоветовали руководству музея задуматься над возможностью проведения таких уроков для учащихся Гимназии имени А. С. Пушкина в их родном городе. Такое знакомство с жизнью поэта было бы для юных жителей Сыктывкара, которые не имеют возможности посетить Пушкинские Горы, очень полезным.

Директор департамента внешних коммуникаций МРФ СЗ Марина Сухих пошла дальше, и предложила подобный урок провести для сотрудников «Ростелекома». Георгий Василевич эту идею поддержал: «Вебинар для сотрудников «Ростелекома» - это возможность выманить вас из ваших уютных убежищ. Здесь время течет так, что после ознакомления с «Михайловским» даже в суете и напряжении вы еще неделю продолжите сохранять внутреннее спокойствие».

А пока же потихоньку музей продолжит преодолевать это звенящее «состояние ау», ведь до сих пор в «Михайловском» нет даже устойчивой сотовой связи. «Мы все двигаемся в сторону Пушкина. Просто каждый своим путем», - сказал Георгий Василевич и выразил надежду, что в скором времени не только беспроводной интернет, но и бесперебойная сотовая связь будет доступна посетителям музея.

Все под землей

Уже на месте, напротив главной сцены Праздничной поляны в «Михайловском», журналисты смогли сами убедиться в возможности доступа к интернету. Точка доступа Wi-Fi установлена за сценой в специальном термобоксе. Уже летом гости Пушкинского праздника поэзии смогут не только наслаждаться поэтической программой, но и делиться приятными моментами в социальных сетях.

Как рассказал начальник линейно-технического участка поселка Пушкинские Горы Александр Степанов, для выполнения работ по прокладке кабеля привлекалась тяжелая землестроительная техника. «Трудности, с которыми мы столкнулись, - ограничение по времени, ведь проект проводился в сжатые сроки. Но мы с этим достойно справились. Одновременно здесь было и ограничение «по земле». Все работы необходимо было выполнить максимально бережно, с последующей рекультивацией всей затронутой территории», - отметил Александр Степанов.

В итоге специалисты «Ростелекома» с максимальной заботой о заповеднике проложили 15 км оптических сетей. Все под землей.

На контроле

Еще одна задача, с которой «Ростелеком» успешно справляется на территории Псковской области, - обеспечение видеонаблюдения на выборах президента РФ. На сегодня компания полностью завершила монтаж оборудования в регионе. На территории Псковской области компанией установлено 468 комплектов оборудования.

Журналисты смогли сами понаблюдать за установкой таких камер на избирательном участке №344 в Пушкинских Горах. По словам технического директора филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Евгения Хуциева, видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии - вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Ростелеком» установил в местах голосования и подсчета голосов компактные IP-камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны. Компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей.

Евгений Хуциев отметил, что до 17 марта тестирование этой системы будет проведено по всей России. На всех участках установлены по две камеры. Кабины для голосования, естественно, в их поле зрения не входят.

Еще одной точкой своеобразной экскурсии по «Ростелекому» в Пушкиногорье стал линейно-технический участок - центральная станция поселка Пушкинские Горы. Журналистам показали оборудование для измерения телеграфных каналов, оборудование для оповещения жителей поселка о ЧС, а также для оповещения руководящего состава области, рассказали, как строится работа по переходу «от меди на оптику» и по принципу «чистое небо».

Киберспорт в массы

А финальной точкой пресс-тура стало посещение киберспортивного фестиваля на кубок «Ростелекома», который прошел в выходные в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове. Любители игровой индустрии из Пскова, Великих Лук, Острова, Гдова, Печор, Минска, Москвы, Саранска, Тулы, Тольятти и других городов России сражались за призы в таких дисциплинах, как FIFA 18, World of Tanks, DOTA 2 и др.

Помимо призов, «Ростелеком» обеспечил участников фестиваля бесплатным Wi-Fi. На фестивале работала интерактивная демо-зона от «Ростелекома», где посетители могли протестировать услуги компании - мобильную связь, видеонаблюдение и «Интерактивное ТВ».

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова благодарила «Просторию» за чудесную атмосферу. «Желаю вам найти новых друзей, получить новые эмоции. И пусть награды найдут своих победителей», - сказала она, обращаясь к участникам фестиваля. И это свершилось - в рамках фестиваля в общей сложности был разыгран призовой фонд более 120 тысяч рублей.

 

Светлана Аванесова

Источник: Псковская Лента Новостей
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